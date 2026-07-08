Создатель культовой Fallout: New Vegas работает над новой игрой в серии! Журналист раскрыл планы Obsidian Entertainment

В Xbox сейчас бушует масштабная реструктуризация, и несмотря на это в сети стали появляться действительно интересные новости, которые могут порадовать фантов "пустошей". Журналист и редактор агентства Bloomberg Джейсон Шрайер опубликовал материал, проливающий свет на дальнейшую судьбу студии Obsidian Entertainment. Команда разработчиков не только остается в строю, но и наконец-то возьмется за Fallout.

Как сообщают осведомленные анонимные источники, в рамках новой агрессивной стратегии генерального директора Xbox Аши Шармы, делающей абсолютную ставку на развитие крупнейших брендов корпорации, студии Obsidian было поручено создание совершенно новой игры во вселенной Fallout.

И особенно радует здесь это, что руководить проектом будет лично Джош Сойер — геймдизайнер, возглавлявший производство культовой Fallout: New Vegas в 2010 году. Как сообщается, до недавнего времени Сойер занимался неким другим неанонсированным проектом, который по механике и атмосфере был очень похож на классический Fallout, но не являлся им из-за отсутствия официального IP. Теперь же, по данным Bloomberg, этот тайтл был полностью интегрирован в оригинальную франшизу. Координировать и помогать разработчикам в этом начинании будет основная команда серии — Bethesda Game Studios.

Вместе с этим источники сообщают, что ради концентрации усилий на новом Fallout, Obsidian пришлось заплатить свою цену. По указке руководства Xbox были отменены сразу несколько крупных неанонсированных игр компании. Под «нож» также пошло создание полноценного продолжения ролевой игры Avowed. Учитывая прохладную реакцию игроков на релиз, вряд ли кто-то растроится отсуствием Avowed 2. По данным инсайдера, разработка сиквела продвегалась хорошо и его даже хотели официально представить уже в 2027 году.

При этом Microsoft пока не ставит крест на других существующих проектах Obsidian. Джейсон Шрайер подтверждает, что параллельно с подготовкой базы для Fallout студия продолжит активную разработку сюжетных DLC для прошлогодней The Outer Worlds 2 и дальнейшую поддержку мультиплеерного сурвайвала Grounded 2.

Остается главный вопрос: команда Obsidian возьмет на себя разработку условной Fallout 5 или же это будет некий спин-офф, как это было с Fallout: New Vegas?