Создатели крупного мода Nova Arizona для Fallout: New Vegas представили новый трейлер с новыми локациями

Создатели крупного мода Nova Arizona для Fallout: New Vegas представили новый трейлер, демонстрирующий игровые локации.

Главная идея Nova Arizona - органично дополнить оригинальную игру и предоставить пользователям больше контента, независимо от их принадлежности к Легиону. В модификации не будет основной сюжетной линии, но появятся новые персонажи и квесты, которые дополнят сюжет оригинальной игры.

Создатели вдохновляются вырезанными элементами оригинальной игры, интервью с разработчиками и работами фанатов. По их словам, Nova Arizona должна передать "дух фракции Легион" с более реалистичным и сдержанным подходом.

На данный момент разработка мода продолжается - в октябре вышла версия 0.25.