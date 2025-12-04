Создатели второго сезона "Фоллаут" отказались определять каноничную концовку Fallout: New Vegas

Предполагалось, что второй сезон сериала "Фоллаут" даст фанатам Fallout: New Vegas ответ на давний вопрос: какая концовка игры считается каноном. Однако этого не случится.

Сюжет продолжения разворачивается в тех же краях, что и события New Vegas, но немного позже. Несмотря на это, шоураннеры решили не закреплять ни один из вариантов финала. Женeвa Робертсон-Дворет и Джонатан Нолан поясняют, что стремились уважить выбор всех игроков.

Робертсон-Дворет подчёркивает, что решение приняли на раннем этапе: создателям было важно сохранить возможность для каждой игровой истории оставаться правильной, поэтому они избегали указания на конкретную концовку.

По словам Нолана, спустя 15 лет после событий игры каждая фракция Нью-Вегаса так или иначе считает себя победителем - всё зависит от точки зрения. Известно, что во втором сезоне уцелели и мистер Хаус, правитель Нью-Вегаса, и Короли - группировка гулей, поддерживающая порядок во Фрисайде. Как сериал учтёт выбор игроков, уничтоживших мистера Хауса, пока не раскрывается.

Премьера второго сезона "Фоллаут" намечена на 17 декабря.