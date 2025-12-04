Создатели второго сезона "Фоллаут" отказались определять каноничную концовку Fallout: New Vegas

Предполагалось, что второй сезон сериала "Фоллаут" даст фанатам Fallout: New Vegas ответ на давний вопрос: какая концовка игры считается каноном. Однако этого не случится.
Сюжет продолжения разворачивается в тех же краях, что и события New Vegas, но немного позже. Несмотря на это, шоураннеры решили не закреплять ни один из вариантов финала. Женeвa Робертсон-Дворет и Джонатан Нолан поясняют, что стремились уважить выбор всех игроков.
Робертсон-Дворет подчёркивает, что решение приняли на раннем этапе: создателям было важно сохранить возможность для каждой игровой истории оставаться правильной, поэтому они избегали указания на конкретную концовку.
По словам Нолана, спустя 15 лет после событий игры каждая фракция Нью-Вегаса так или иначе считает себя победителем - всё зависит от точки зрения. Известно, что во втором сезоне уцелели и мистер Хаус, правитель Нью-Вегаса, и Короли - группировка гулей, поддерживающая порядок во Фрисайде. Как сериал учтёт выбор игроков, уничтоживших мистера Хауса, пока не раскрывается.
Премьера второго сезона "Фоллаут" намечена на 17 декабря.
Так вроде была же похожая новость или там конкретики не было ?
была....
Балаболы просто, забыли что до этого наговорили
Там все концовки канон