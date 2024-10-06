Спустя два года вышел новый трейлер мода для Fallout: New Vegas про Мексику

Энтузиаст под ником ZapShock опубликовал новый трейлер модификации Fallout: Nuevo Mexico. Разработчик показал сражения на улицах столицы Мексики, мрачный дизайн других локаций и главного антагониста — безымянную девушку в красном платье.

ZapShockМехико — самый большой город Северной Америки. Теперь он лежит в руинах. На его улицах сражаются банды и фракции. Город сочетает в себе жестокость и красоту.

Пользователи Youtube радостно встретили новое видео от разработчика. В июне 2024 года команда моддеров заморозила создание Fallout: Nuevo Mexico по личным причинам.

ZapShock заявил, что в расширении для New Vegas еще многое предстоит сделать, но геймеры уже сейчас могут оценить стилистику и зловещий дизайн глобальной модификации.

funbox4896Вау, выглядит мрачнее других модов. Я думал, что это будет штат Нью-Мексико под контролем Легиона, а тут именно про Мексику.

RammAndTheLambВыглядит как лучший контент для Fallout после New Vegas. Круто, что разработчики не стесняются показывать весь ужас постапокалипсиса!

INTERNALSERVERERROR500Отдельная вам благодарность из Мексики за то, что озвучиваете мод на испанском без акцента. Звучит очень натурально, спасибо.

Точная дата релиза Fallout: Nuevo Mexico пока неизвестна. Над глобальной модификацией работает около 13 человек. Фанаты пожелали разработчикам сделать качественный контент — не хуже недавнего Fallout: London.