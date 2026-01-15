Странные ошибки Steam указывают на возможные ремастеры Fallout 3 и New Vegas

Некоторые аномальные явления в Steam предполагают, что платформа скрывает возможные подсказки о выходе ремастеров Fallout 3 и Fallout: New Vegas, двух игр, которые продолжают фигурировать в последних слухах о разработке в Xbox Game Studios.

На самом деле это очень расплывчатые подсказки, но они могут привести к чему-то интересному, учитывая все недавние слухи о возможности возвращения Fallout 3 и Fallout: New Vegas в той или иной форме, что также подтверждает Джез Корден на Windows Central в своем обзоре новых проектов Xbox.

Учитывая, что выход Fallout 3 Remastered ожидается в ближайшее время, возможно, его появлению предшествует подозрительная активность в Steam, подобная той, что была обнаружена в последние дни. На Reddit появились странные сообщения, например, от пользователя "Homer4a10", который пытался опубликовать отзывы на Fallout 3 и Fallout: New Vegas, но получил странную ошибку.

По всей видимости, система предложила пользователям дождаться выхода игры, прежде чем оставлять отзыв, что сделало публикацию невозможной и представляет собой странный случай, учитывая, что оригинальные версии доступны продолжительное время и пользователь наиграл в New Vegas 13 часов.

Это может указывать на некоторое пересечение с грядущими ремастерами, которые могут заменить старые или занять аналогичные позиции в каталоге.

Ещё одну находку обнаружил пользователь "Excellent-Court-9375", заметивший, что при поиске по франшизе Steam выдаёт 12 игр, но отображает только 10 из них, то есть уже известные, что наводит на мысль о существовании ещё двух скрытых игр, которые ещё не анонсированы.