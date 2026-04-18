Сценарист Fallout 2 и New Vegas Крис Авеллон раскритиковал 2 сезон сериала от Amazon

Бывший разработчик Fallout 2 и Fallout: New Vegas Крис Авеллон поделился своим мнением о 2 сезоне телевизионной адаптации франшизы от Amazon. В новом интервью для YouTube-канала TKs-Mantis он рассказал, что выключил сериал уже на 1 минуте просмотра. Несмотря на то что 2 сезон привлек 83 млн зрителей и занял 2 место по популярности на платформе среди возвращающихся проектов, Авеллон остался недоволен качеством сценария и постановки.

Разработчик отметил, что смог досмотреть только до начала 3 эпизода. По его словам, начальные серии получились слабо проработанными, а сценарий оставляет желать лучшего. Он привел в пример сцену, где Люси должна сделать выбор между защитой раба Легиона и Гулем. Авеллон заявил, что сцена лишена напряжения, так как зритель заранее знает о практически полной неуязвимости Гуля. Из-за подобных моментов геймдизайнеру приходилось ставить просмотр на паузу каждые 10 минут, чтобы отдохнуть от разочарования.

Особой критике подверглась операторская работа. Авеллон упомянул сцену, в которой Максимус должен был выглядеть опечаленным из-за Люси. Дизайнер назвал постановку кадра настолько плохой, что не смог удержаться от смеха и выключил эпизод в течение 1 минуты. Он заявил, что создатели ведут себя как клоуны, и посоветовал им нарастить навыки в области базовой кинематографии. Стоит отметить, что разработчик также негативно отзывался и о 1 сезоне шоу в 2024 году, назвав местный лор горячим месивом.

В то же время Крис Авеллон признал достижения компании Bethesda. Он рад, что франшиза получила телевизионную адаптацию, на которую студия Interplay никогда бы не смогла найти ресурсы. Дизайнер добавил, что высокие рейтинги и большое количество просмотров идут на пользу серии игр, а если проект кому-то нравится, то это просто замечательно.