Сценарист Fallout: New Vegas развеял миф об уходе всех ветеранов из Obsidian

Споры о том, насколько современная Obsidian близка к той самой команде, которая создала Fallout: New Vegas, получили новый повод для обсуждения. Сценарист культовой RPG Крис Авеллон решил проверить это не по ощущениям, а по конкретным именам, составив список участников разработки и отметив, кто из них до сих пор работает в студии.

По подсчётам Авеллона, из 73 разработчиков Fallout: New Vegas в Obsidian сейчас остаются 16 человек. При этом речь идёт не просто о бывших сотрудниках, а о специалистах, которые продолжают занимать важные позиции в компании. В список не вошли административные сотрудники и представители Bethesda, которые участвовали в отдельных аспектах проекта, включая дополнительную работу над текстами.

Авеллон отдельно отметил, что в Obsidian по-прежнему находятся Тим Кейн и Леонард Боярски — два из трёх основателей оригинальной Fallout. Они не работали над New Vegas, однако остаются значимыми фигурами для студии и участвовали в создании The Outer Worlds и её продолжения.

При составлении списка сценарист признался, что несколько человек было сложно проверить, поэтому данные могут нуждаться в уточнениях. Также он попросил других разработчиков и фанатов сообщить, если информация о текущем месте работы кого-то из участников команды изменилась.

Главный вывод Авеллона заключается в том, что нынешнюю Obsidian нельзя полностью считать той же студией, которая выпустила New Vegas, но и говорить о полном исчезновении старой команды тоже неправильно. В компании всё ещё работают специалисты с опытом создания одной из самых любимых RPG в истории, а наличие Кейна и Боярски добавляет студии дополнительный вес.