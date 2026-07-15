Сценарист Fallout: New Vegas развеял миф об уходе всех ветеранов из Obsidian

Споры о том, насколько современная Obsidian близка к той самой команде, которая создала Fallout: New Vegas, получили новый повод для обсуждения. Сценарист культовой RPG Крис Авеллон решил проверить это не по ощущениям, а по конкретным именам, составив список участников разработки и отметив, кто из них до сих пор работает в студии.
По подсчётам Авеллона, из 73 разработчиков Fallout: New Vegas в Obsidian сейчас остаются 16 человек. При этом речь идёт не просто о бывших сотрудниках, а о специалистах, которые продолжают занимать важные позиции в компании. В список не вошли административные сотрудники и представители Bethesda, которые участвовали в отдельных аспектах проекта, включая дополнительную работу над текстами.
Авеллон отдельно отметил, что в Obsidian по-прежнему находятся Тим Кейн и Леонард Боярски — два из трёх основателей оригинальной Fallout. Они не работали над New Vegas, однако остаются значимыми фигурами для студии и участвовали в создании The Outer Worlds и её продолжения.
При составлении списка сценарист признался, что несколько человек было сложно проверить, поэтому данные могут нуждаться в уточнениях. Также он попросил других разработчиков и фанатов сообщить, если информация о текущем месте работы кого-то из участников команды изменилась.
Главный вывод Авеллона заключается в том, что нынешнюю Obsidian нельзя полностью считать той же студией, которая выпустила New Vegas, но и говорить о полном исчезновении старой команды тоже неправильно. В компании всё ещё работают специалисты с опытом создания одной из самых любимых RPG в истории, а наличие Кейна и Боярски добавляет студии дополнительный вес.
16 человек на 300 сотрудников. 95% без одного человека состава составляют сторонние люди, а оставшиеся 5% - тонким слоем размазанные по отделам. Кто знает, каково работать с командой из 20 человек и с парой людей, в цирке не смеётся.
Ага, вот только как в игровой индустрии так и вне её достаточно примеров, как "старички" спустя время впадали в маразм и делали полную херню. Так что тот факт, что над новым фолычем будут работать "олды серии" это конечно неплохо, но я бы не ждал чего-то прям крутого, чтобы потом не разочаровываться.
Не понимаю яростного обсуждения того, что Obsidian "уже не те" и не смогут сделать достойный Fallout. Если исполнительный продюсер игры будет Сойер, он просто сделает элементарную вещь - даст задачу стилистически скопировать New Vegas и посильнее откреститься от четверки с 76. У них буквально перед глазами образец для подражания, и я не думаю что там работают полные дураки, не способные создать игру по франшизе, где уже решены почти все задачи арт-дизайнеров, саунд-дизайнеров и так далее. Все это уже придумано, а главная роль теперь у сценаристов
Неважно сколько человек осталось в целом из этих 73, имеет значение сколько осталось сценаристов и геймдизайнеров, остальной персонал легко заменяется. Там из значимых потерь только сам Авеллон, но зато добавились отцы серии - Кейн и Боярски. Но ещё неизвестно будет ли один из ключевых сценаристов НВ принимать участие в разработке - Джордж Зитс. Он главный сценарист Avowed 2, и если игру не отменили окончательно, то он скорее всего не будет работать над Фаллаутом.