Сценарист Fallout: New Vegas сомневается, что ремастер FNV - такая уж хорошая идея

С тех пор, как Microsoft приобрела Bethesda и Obsidian Entertainment, тысячи поклонников Fallout: New Vegas надеялись, что с объединением обеих студий под одной крышей мы наконец-то увидим новый контент, связанный с, пожалуй, лучшей и, безусловно, самой любимой частью Fallout на сегодняшний день, будь то ремастер, римейк (желательно такой, на который разработчикам было бы отведено больше 18 месяцев) или какое-то продолжение.
Но угадайте, кто не особо радуется ремастеру New Vegas? Это ни кто иной, как Крис Авелон, сценарист оригинальной игры и один из отцов-основателей серии Fallout, который выразил скептицизм по поводу ремастера легендарной RPG.
В своем последнем твите Авелон сказал, что считает, что «ремастер Fallout: New Vegas, возможно, не такая уж хорошая идея», назвав «недавние события» причиной своих сомнений.
Сейчас неясно, о каких именно событиях говорил разработчик и имел ли он в виду выход Fallout 4: Anniversary Edition, в котором нашли множество багов, сломавших моды и творения игроков, или же качество RPG Obsidian 2025 года — Avowed и The Outer Worlds 2, обе игры получили низкие оценки пользователей и не привлекли большого количества игроков, а может быть, и то, и другое.
Примечательно, что еще в 2023 году сообщалось о том, что, по словам Авелона, в конце 2000-х — начале 2010-х годов Obsidian неоднократно предлагала Bethesda создать новые игры серии Fallout, но та в итоге отклоняла эти предложения.
С каждым последующим релизом репутация Obsidian ухудшалась, а ремейки и ремастеры стали доминировать с точки зрения продаж и прибыли для их создателей, и теперь ситуация, похоже, может быть прямо противоположной той, что была 15 лет назад: Bethesda и ее материнская компания вполне могут быть заинтересованы в производстве нового контента для Fallout: New Vegas, тогда как игровое комьюнити, в свою очередь, может не проявить к нему интереса.
Да не будет у вегаса ремастера, ремейка или даже переиздания на новые консоли. У Тодда жопа точно горит когда ее упоминают, ведь она более любима фанатами чем его 3 часть.
Зачем тогда в сериале будет New Vegas?
Почему тогда весь второй сезон сериала основан на НВ?
а я думаю наоборот учитывая пруфы в виде сериала не зря же в Вегасе события происходят не спроста это всё начало 3 fallout remastered потом и до fallout new vegas дело дойдёт
Ремастер с улучшенной графикой был бы хорошей идеей, ибо в оригинал сейчас тяжело играть, честно говоря.
А я недавно прошёл. В современных играх, в большинстве случаев, кроме графики ничего нет. А тут атмосфера и сюжет на голову выше, поэтому на графику пофиг вообще. Также начал проходить сейчас 2-ой фоллыч))))
Смотреть или играть?
В оригинал тогда тоже было тяжело играть из-за движка и своеобразного меню.
Если вдруг соберутся, то зачем очередной высер а-ля ремастер Oblivion?
Ну если будет такой же, как Подливион, то такие ремастеры мне не нужны.
Хороший ремастер хорошей игры всегда нужен