Сценарист Fallout: New Vegas сомневается, что ремастер FNV - такая уж хорошая идея

С тех пор, как Microsoft приобрела Bethesda и Obsidian Entertainment, тысячи поклонников Fallout: New Vegas надеялись, что с объединением обеих студий под одной крышей мы наконец-то увидим новый контент, связанный с, пожалуй, лучшей и, безусловно, самой любимой частью Fallout на сегодняшний день, будь то ремастер, римейк (желательно такой, на который разработчикам было бы отведено больше 18 месяцев) или какое-то продолжение.

Но угадайте, кто не особо радуется ремастеру New Vegas? Это ни кто иной, как Крис Авелон, сценарист оригинальной игры и один из отцов-основателей серии Fallout, который выразил скептицизм по поводу ремастера легендарной RPG.

В своем последнем твите Авелон сказал, что считает, что «ремастер Fallout: New Vegas, возможно, не такая уж хорошая идея», назвав «недавние события» причиной своих сомнений.

Сейчас неясно, о каких именно событиях говорил разработчик и имел ли он в виду выход Fallout 4: Anniversary Edition, в котором нашли множество багов, сломавших моды и творения игроков, или же качество RPG Obsidian 2025 года — Avowed и The Outer Worlds 2, обе игры получили низкие оценки пользователей и не привлекли большого количества игроков, а может быть, и то, и другое.

Примечательно, что еще в 2023 году сообщалось о том, что, по словам Авелона, в конце 2000-х — начале 2010-х годов Obsidian неоднократно предлагала Bethesda создать новые игры серии Fallout, но та в итоге отклоняла эти предложения.

С каждым последующим релизом репутация Obsidian ухудшалась, а ремейки и ремастеры стали доминировать с точки зрения продаж и прибыли для их создателей, и теперь ситуация, похоже, может быть прямо противоположной той, что была 15 лет назад: Bethesda и ее материнская компания вполне могут быть заинтересованы в производстве нового контента для Fallout: New Vegas, тогда как игровое комьюнити, в свою очередь, может не проявить к нему интереса.