Сценарист Fallout: New Vegas заявил, что Bethesda "на самом деле не заботится о Fallout"

Бывший сценарист и дизайнер Fallout: New Vegas, а также сооснователь Obsidian Entertainment Крис Авеллон резко высказался о подходе Bethesda Game Studios к серии Fallout. Его комментарий был опубликован в соцсетях, но позже удалён, однако пользователи успели сохранить и распространить сообщение.

По словам Авеллона, Bethesda не ненавидит Fallout, но, по его мнению, «не до конца понимает корни серии и, возможно, просто не особо о них заботится». Он отметил, что студия владеет франшизой и стремится сделать собственное видение Fallout стандартом для всей серии. Это, как считает Авеллон, привело к превращению игр в «яркий, но поверхностный тематический парк», хотя он признал, что некоторые дополнения — вроде Far Harbor или Point Lookout — стали приятными исключениями.

При этом Авеллон подчеркнул, что не испытывает враждебности к Bethesda. Он признал сильные стороны студии, такие как проработка открытых миров, но раскритиковал её за слабую подачу линейных сюжетов и неудачное использование навыка убеждения в играх.

Пост быстро разошёлся по соцсетям и был подхвачен фанатами, после чего Авеллон решил его удалить. Причины он не пояснил, но предполагается, что реакция сообщества Fallout могла оказаться слишком бурной.

Bethesda, напомним, приобрела права на Fallout в середине 2000-х и с тех пор выпустила Fallout 3, Fallout 4 и Fallout 76, а также стала одним из создателей успешного сериала Fallout для Amazon Prime Video. Сам Авеллон не работал над франшизой почти 15 лет, однако его вклад в Fallout: New Vegas до сих пор считается одним из ключевых для серии.