Текстурный пакет нового поколения для Fallout: New Vegas стал ещё лучше

Моддер Montisz выпустил новую версию текстурного HD-пакета для Fallout: New Vegas, а также дополнение для Tales of Two Wastelands.

Для тех, кто не знал, Tales of Two Wastelands — это мод, который объединяет Fallout 3 и Fallout New Vegas в одну игру. Он позволяет пройти обе игры за одно прохождение. Он также улучшает механику Fallout 3 до уровня FNV, балансируя обе игры так, чтобы создавалось ощущение, будто вы играете в одну полноценную игру (а не в две разные игры с одним и тем же персонажем).

Для улучшения текстур игры моддер использовал модель SeedVR2.5 Diffusion AI. В отличие от многих других текстурных пакетов, созданных с помощью ИИ, этот добавляет реалистичные детали, такие как текстура дерева, ржавчины и ткани, которые раньше были незаметны. Он также делает текст более чётким и удобным для чтения.

Чтобы продемонстрировать эти визуальные улучшения, моддер поделился несколькими скриншотами сравнения «до» и «после». Ванильные текстуры слева, а текстуры с модами — справа.

Это, безусловно, один из лучших HD-текстурных пакетов. Дополнительная детализация заметна сразу. Ванильные текстуры выглядят размытыми и неряшливыми, почти как будто кто-то размазал вазелин по экрану. Но с этим новым HD-текстурным пакетом все выглядит чистым, чётким и резким.

Вы можете скачать новую версию Next-Gen HD Texture Pack отсюда.