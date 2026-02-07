ЧАТ ИГРЫ
Fallout: New Vegas 18.10.2010
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
9.3 11 628 оценок

Текстурный пакет нового поколения для Fallout: New Vegas стал ещё лучше

monk70 monk70

Моддер Montisz выпустил новую версию текстурного HD-пакета для Fallout: New Vegas, а также дополнение для Tales of Two Wastelands.

Для тех, кто не знал, Tales of Two Wastelands — это мод, который объединяет Fallout 3 и Fallout New Vegas в одну игру. Он позволяет пройти обе игры за одно прохождение. Он также улучшает механику Fallout 3 до уровня FNV, балансируя обе игры так, чтобы создавалось ощущение, будто вы играете в одну полноценную игру (а не в две разные игры с одним и тем же персонажем).

Для улучшения текстур игры моддер использовал модель SeedVR2.5 Diffusion AI. В отличие от многих других текстурных пакетов, созданных с помощью ИИ, этот добавляет реалистичные детали, такие как текстура дерева, ржавчины и ткани, которые раньше были незаметны. Он также делает текст более чётким и удобным для чтения.

Чтобы продемонстрировать эти визуальные улучшения, моддер поделился несколькими скриншотами сравнения «до» и «после». Ванильные текстуры слева, а текстуры с модами — справа.

Это, безусловно, один из лучших HD-текстурных пакетов. Дополнительная детализация заметна сразу. Ванильные текстуры выглядят размытыми и неряшливыми, почти как будто кто-то размазал вазелин по экрану. Но с этим новым HD-текстурным пакетом все выглядит чистым, чётким и резким.

Вы можете скачать новую версию Next-Gen HD Texture Pack отсюда.

Комментарии:  7
Tommy451

хоть кто-то додумался апскейлить не только текстуры но и карты нормалей, с ванильными нормалями хоть текстуру 8к сделай - одинаково мыло будет, а тут сразу разницу видно

Чукча в чуме

Интересно игроки-"типа ценители" начнут ныть "фуууу ии!"

Punisher1

Красиво да оч качественный апскейл без перебора но эти паки весят в 5 раз больше самой игры место тупо забивается по 20 30 гиг весят это минимум плюс игра около 10ти 50+ гиг древняя игра.На HDD ставить нет смысла а SSD недешёвые

Andrey Nikiforov

Вот бы кто-нибудь Даггерфол на УЕ-5 замутил....

Nodas

Чтобы в него не поиграть было ?

Andrey Nikiforov Nodas

Поиграют такие же гики, которые устанавливают текстурки на НВ

0Leks0

Чотко