Текстурный пакет нового поколения для Fallout: New Vegas стал ещё лучше

Моддер Montisz выпустил новую версию текстурного HD-пакета для Fallout: New Vegas, а также дополнение для Tales of Two Wastelands.
Для тех, кто не знал, Tales of Two Wastelands — это мод, который объединяет Fallout 3 и Fallout New Vegas в одну игру. Он позволяет пройти обе игры за одно прохождение. Он также улучшает механику Fallout 3 до уровня FNV, балансируя обе игры так, чтобы создавалось ощущение, будто вы играете в одну полноценную игру (а не в две разные игры с одним и тем же персонажем).
Для улучшения текстур игры моддер использовал модель SeedVR2.5 Diffusion AI. В отличие от многих других текстурных пакетов, созданных с помощью ИИ, этот добавляет реалистичные детали, такие как текстура дерева, ржавчины и ткани, которые раньше были незаметны. Он также делает текст более чётким и удобным для чтения.
Чтобы продемонстрировать эти визуальные улучшения, моддер поделился несколькими скриншотами сравнения «до» и «после». Ванильные текстуры слева, а текстуры с модами — справа.
Это, безусловно, один из лучших HD-текстурных пакетов. Дополнительная детализация заметна сразу. Ванильные текстуры выглядят размытыми и неряшливыми, почти как будто кто-то размазал вазелин по экрану. Но с этим новым HD-текстурным пакетом все выглядит чистым, чётким и резким.
Вы можете скачать новую версию Next-Gen HD Texture Pack отсюда.
хоть кто-то додумался апскейлить не только текстуры но и карты нормалей, с ванильными нормалями хоть текстуру 8к сделай - одинаково мыло будет, а тут сразу разницу видно
Интересно игроки-"типа ценители" начнут ныть "фуууу ии!"
Красиво да оч качественный апскейл без перебора но эти паки весят в 5 раз больше самой игры место тупо забивается по 20 30 гиг весят это минимум плюс игра около 10ти 50+ гиг древняя игра.На HDD ставить нет смысла а SSD недешёвые
Вот бы кто-нибудь Даггерфол на УЕ-5 замутил....
Чтобы в него не поиграть было ?
Поиграют такие же гики, которые устанавливают текстурки на НВ
Чотко