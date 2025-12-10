Тодд Говард намекнул на ремастеры Fallout 3 и New Vegas, заявив, что Bethesda "работает над множеством проектов"

Глава Bethesda Тодд Говард вновь подогрел ожидания фанатов ремастеров Fallout 3 и Fallout: New Vegas. В беседе с Dexerto он заявил, что студия прекрасно видит растущий спрос на обновлённые версии классических игр и уже «работает над кучей всего» — но предпочитает не раскрывать детали раньше времени.

Говард отметил, что ему по душе «тихий» формат релизов, как в случае с неожиданным выходом Oblivion Remaster, который позволил игрокам заново открыть для себя знакомый мир без лишнего ажиотажа. Похожий подход, по его словам, может ждать и будущие проекты.

На фоне успеха сериала Fallout от Amazon, действие второго сезона которого переносится в Нью-Вегас, интерес к ремастерам вырос многократно, и заявление Говарда выглядит как самый прямой намёк за последние годы.

Фанаты ждут, а Bethesda, судя по всему, готовит почву для крупного анонса — возможно, уже на The Game Awards.