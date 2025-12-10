Тодд Говард намекнул на ремастеры Fallout 3 и New Vegas, заявив, что Bethesda "работает над множеством проектов"

Глава Bethesda Тодд Говард вновь подогрел ожидания фанатов ремастеров Fallout 3 и Fallout: New Vegas. В беседе с Dexerto он заявил, что студия прекрасно видит растущий спрос на обновлённые версии классических игр и уже «работает над кучей всего» — но предпочитает не раскрывать детали раньше времени.
Говард отметил, что ему по душе «тихий» формат релизов, как в случае с неожиданным выходом Oblivion Remaster, который позволил игрокам заново открыть для себя знакомый мир без лишнего ажиотажа. Похожий подход, по его словам, может ждать и будущие проекты.
На фоне успеха сериала Fallout от Amazon, действие второго сезона которого переносится в Нью-Вегас, интерес к ремастерам вырос многократно, и заявление Говарда выглядит как самый прямой намёк за последние годы.
Фанаты ждут, а Bethesda, судя по всему, готовит почву для крупного анонса — возможно, уже на The Game Awards.
Очередную жвачку для быдла соевого готовит Тодд.
Продать одно и то же в десятый раз необходимо.
Ликуют зумеры.
Ахинея мен - он молодец, покупает десятки раз трижды переваренное старье.
Упс, точно, не покупает ведь=)))
Попробуй себе бабу завести, может жизнь счастливее станет
Да уж, отжатие квартир и выплата алиментов - это счастье.
Если ремастер New Vegas не наберёт 85 баллов, то разработчики не получат зарплату?
Я кстати только недавно про эту историю с Обсидиан узнал )
Тихий релиз нужен только чтобы скрыть баги и лаги до истечения 2 часов на возврат в стиме. Зумеры после сериала сожрут любой кал с лучами, а Нью Вегас от Беседки это просто магазин скинов за 70 баксов без души оригинала. Слышь купи Скайрим.
Тодд Говард намекнул на множество переизданий Скайрима
Только увидел новость, хотел написать то же самое, но ты меня опередил :)
2025 год - год копиума:
ХЛ3
Ф3
ФНВ
можна ненада
как же он хочет продать фолыч на волне хайпа сериала,но...не может.прийдется по тихому замораживать тес,а о старфилде вообще уже никто не вспоминает.да и фолыч делатся будет не один год
Не режь по живому Тодд 🗿
... А над TES 6 не работает. Ахахахахха