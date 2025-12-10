ЧАТ ИГРЫ
Fallout: New Vegas 18.10.2010
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
9.3 11 519 оценок

Тодд Говард намекнул на ремастеры Fallout 3 и New Vegas, заявив, что Bethesda "работает над множеством проектов"

IKarasik IKarasik

Глава Bethesda Тодд Говард вновь подогрел ожидания фанатов ремастеров Fallout 3 и Fallout: New Vegas. В беседе с Dexerto он заявил, что студия прекрасно видит растущий спрос на обновлённые версии классических игр и уже «работает над кучей всего» — но предпочитает не раскрывать детали раньше времени.

Говард отметил, что ему по душе «тихий» формат релизов, как в случае с неожиданным выходом Oblivion Remaster, который позволил игрокам заново открыть для себя знакомый мир без лишнего ажиотажа. Похожий подход, по его словам, может ждать и будущие проекты.

На фоне успеха сериала Fallout от Amazon, действие второго сезона которого переносится в Нью-Вегас, интерес к ремастерам вырос многократно, и заявление Говарда выглядит как самый прямой намёк за последние годы.

Фанаты ждут, а Bethesda, судя по всему, готовит почву для крупного анонса — возможно, уже на The Game Awards.

Комментарии:  20
Ahnx

Очередную жвачку для быдла соевого готовит Тодд.

Продать одно и то же в десятый раз необходимо.

Ликуют зумеры.

19
OSTTDK

Ахинея мен - он молодец, покупает десятки раз трижды переваренное старье.
Упс, точно, не покупает ведь=)))

5
ratte88

Попробуй себе бабу завести, может жизнь счастливее станет

9
Ahnx ratte88
может жизнь счастливее станет

Да уж, отжатие квартир и выплата алиментов - это счастье.

12
BattleEffect

Если ремастер New Vegas не наберёт 85 баллов, то разработчики не получат зарплату?

5
SexualHarassmentPanda

Я кстати только недавно про эту историю с Обсидиан узнал )

ОгурчикЮрец
4
Gridon

Тихий релиз нужен только чтобы скрыть баги и лаги до истечения 2 часов на возврат в стиме. Зумеры после сериала сожрут любой кал с лучами, а Нью Вегас от Беседки это просто магазин скинов за 70 баксов без души оригинала. Слышь купи Скайрим.

3
Tommy451

Тодд Говард намекнул на множество переизданий Скайрима

2
CyberDark

Только увидел новость, хотел написать то же самое, но ты меня опередил :)

Dart_Zero

2025 год - год копиума:
ХЛ3
Ф3
ФНВ

ДЕНИСКА_омск

можна ненада

ДаДжи

как же он хочет продать фолыч на волне хайпа сериала,но...не может.прийдется по тихому замораживать тес,а о старфилде вообще уже никто не вспоминает.да и фолыч делатся будет не один год

Rio17

Не режь по живому Тодд 🗿

Hidan20

... А над TES 6 не работает. Ахахахахха

