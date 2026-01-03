Тодд Говард объяснил, почему Fallout: New Vegas доверили Obsidian

Глава Bethesda Game Studios Тодд Говард рассказал, почему именно Obsidian Entertainment стала студией, которой поручили разработку Fallout: New Vegas после успеха Fallout 3. По его словам, при выборе партнёра у Bethesda фактически не было альтернатив.

В интервью Game Informer Говард отметил, что в тот период основная команда Bethesda переключалась на разработку The Elder Scrolls V: Skyrim, а пауза до Fallout 4 обещала затянуться на годы. Чтобы не потерять интерес аудитории к франшизе, студии нужно было выпустить новую полноценную игру во вселенной Fallout — и Obsidian подошла для этого лучше всех.

Ключевым фактором стал опыт команды. Obsidian уже работала в схожем режиме над Star Wars: Knights of the Old Republic 2, создавая продолжение чужой франшизы в сжатые сроки. Кроме того, в студии было много разработчиков с «Fallout-ДНК» — бывших сотрудников Black Isle Studios и Interplay, стоявших у истоков серии.

По словам Obsidian, Bethesda дала минимальные творческие указания, сделав упор на фракции и систему выбора и последствий. Именно это, как считают сами разработчики, и определило уникальность Fallout: New Vegas, сделав игру ориентированной на свободу решений и сильное влияние игрока на сюжет.