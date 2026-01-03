Тодд Говард объяснил, почему Fallout: New Vegas доверили Obsidian

Глава Bethesda Game Studios Тодд Говард рассказал, почему именно Obsidian Entertainment стала студией, которой поручили разработку Fallout: New Vegas после успеха Fallout 3. По его словам, при выборе партнёра у Bethesda фактически не было альтернатив.
В интервью Game Informer Говард отметил, что в тот период основная команда Bethesda переключалась на разработку The Elder Scrolls V: Skyrim, а пауза до Fallout 4 обещала затянуться на годы. Чтобы не потерять интерес аудитории к франшизе, студии нужно было выпустить новую полноценную игру во вселенной Fallout — и Obsidian подошла для этого лучше всех.
Ключевым фактором стал опыт команды. Obsidian уже работала в схожем режиме над Star Wars: Knights of the Old Republic 2, создавая продолжение чужой франшизы в сжатые сроки. Кроме того, в студии было много разработчиков с «Fallout-ДНК» — бывших сотрудников Black Isle Studios и Interplay, стоявших у истоков серии.
По словам Obsidian, Bethesda дала минимальные творческие указания, сделав упор на фракции и систему выбора и последствий. Именно это, как считают сами разработчики, и определило уникальность Fallout: New Vegas, сделав игру ориентированной на свободу решений и сильное влияние игрока на сюжет.
Ещё бы Тодд Говард объяснил какого х*я новые свитки так долго пилятся.
Он уже говорил - они не хотят торопиться, плюс надо больше деревьев посадить.
Так что Старфилда с мечами и драконами придется подождать)))
Пока всю серию свитков не перевыпустят по 2 - 3 раза, новую часть не ждите.
Fallout 4 объективно лучше New Vegas-а
Кто-то у него до сих пор интервью берёт - вот это удивительно.
Потому что их можно было безболезненно кинуть на бабки.
А в итоге обсидиан кинула их на репутацию ибо все знают, что лучший фолыч от обсидианов, а не бесезды.
Если речь про ту историю, когда им не выплатили премию из-за оценки на Метакритике, то я бы не сказал, что их прям кинули. Скорее не пошли на встречу, проявив немного человеческого отношения. Но я не знаю, кто ожидал этого самого отношения от огромной корпорации)))
Тодд уже 12 раз перевыпускал скайрим (с учётом разных платформ). Наивно думать что человек, способный на такое, будет переживать о репутации.
Худший фоллаут - от обсридианов и этих мартышек. Почему третий, шикарный, дос их пор свежий фоллаут нормально работает спустя столько времени, а сру вегас даже не запускается?