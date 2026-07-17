Тодд Говард опроверг слухи о вражде Bethesda и Obsidian: "За кулисами между нами огромное уважение"

Глава Bethesda Game Studios Тодд Говард прокомментировал многолетние слухи о якобы существующем конфликте между Bethesda и Obsidian Entertainment. По его словам, разговоры о соперничестве — лишь «фанатские домыслы», тогда как в реальности студии давно поддерживают хорошие отношения.

Поводом для комментария стало подтверждение, что Obsidian вновь работает над новой игрой во вселенной Fallout. Многие фанаты связывают это с культовой Fallout: New Vegas, которую Obsidian выпустила в 2010 году и которую часть сообщества считает лучшей игрой серии.

«Я понимаю весь этот фанатский шум, но за кулисами между Bethesda и Obsidian царит огромное взаимное уважение. Мы всегда думали, можно ли однажды снова поработать вместе, если появится подходящая возможность», — заявил Говард.

По его словам, Bethesda рассматривает развитие Fallout как долгосрочную стратегию и рада совместной работе с Obsidian над будущим франшизы.

Ранее Bethesda также сообщила, что Fallout 5 уже находится на стадии предварительного производства. Кроме того, студия официально подтвердила разработку ремастеров Fallout 3 и Fallout: New Vegas, а также крупного дополнения Raven Rock для Fallout 76, которое выйдет в 2027 году и станет приквелом Fallout 3.

При этом Bethesda пока не раскрывает, над какой именно игрой Fallout трудится Obsidian. Среди фанатов наиболее популярной версией остаётся Fallout: New Vegas 2, однако официального подтверждения этому нет.