Тодд Говард подтвердил, что у Bethesda нет конфликта с Obsidian - он даже приглашал коллег на съёмки "Фоллаута"

У издания PC Gamer состоялось интервью с Тоддом Говардом. Геймдизайнер из Bethesda рассказал про свои отношения со студией Obsidian Entertainment.

Говард говорит, что посещал съёмочную площадку второго сезона сериала "Фоллаут" и однажды приглашал туда студию Obsidian. По его словам, у его коллег выдался невероятный год благодаря релизу Avowed и The Outer Worlds 2 и он испытывает к ним глубокое уважение.

Говард отметил, что именно Bethesda предложила Obsidian заняться Fallout: New Vegas, поскольку внутренняя команда после третьей части полностью переключилась на разработку The Elder Scrolls 5: Skyrim. Студия обратилась к Obsidian с ожиданием, что те сделают игру в своём собственном стиле - и результат оправдал ожидания.

Ему также нравится, что фанаты спорят о том, какая часть серии лучшая. Он считает такой разброс предпочтений признаком здоровой франшизы, где каждый может выбрать свою собственную любимую игру.

Премьера второго сезона "Фоллаута" состоится 17 декабря в сервисе Prime Video.