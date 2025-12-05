Тодд Говард подтвердил, что у Bethesda нет конфликта с Obsidian - он даже приглашал коллег на съёмки "Фоллаута"

У издания PC Gamer состоялось интервью с Тоддом Говардом. Геймдизайнер из Bethesda рассказал про свои отношения со студией Obsidian Entertainment.
Говард говорит, что посещал съёмочную площадку второго сезона сериала "Фоллаут" и однажды приглашал туда студию Obsidian. По его словам, у его коллег выдался невероятный год благодаря релизу Avowed и The Outer Worlds 2 и он испытывает к ним глубокое уважение.
Говард отметил, что именно Bethesda предложила Obsidian заняться Fallout: New Vegas, поскольку внутренняя команда после третьей части полностью переключилась на разработку The Elder Scrolls 5: Skyrim. Студия обратилась к Obsidian с ожиданием, что те сделают игру в своём собственном стиле - и результат оправдал ожидания.
Ему также нравится, что фанаты спорят о том, какая часть серии лучшая. Он считает такой разброс предпочтений признаком здоровой франшизы, где каждый может выбрать свою собственную любимую игру.
Премьера второго сезона "Фоллаута" состоится 17 декабря в сервисе Prime Video.
Тодд опять пи*дит.
Фанаты "Fallout: New Vegas" всё ещё верят, что был какой-то конфликт и что Тодд специально не даёт сделать Obsidian новый "Fallout".
Знатные eбантяи. 15 лет читаю эти бредни, а из пруфцов только "плак-хнык, Тодд не премировал разрабов НВ, уааа".
как показала история где сейчас 3 фоллыч и где нв ?
а сколько обсидиан предлагало идей по тайтлам беседки,которые были отвергнуты?где ты был тогда Тодд Говард?
Конфликта нет, обида есть. Да и с кем конфликотовать? В обсидианах уже нет тех людей, что создали НВ, а нынешние радужные индусы нанятые по квотам не имеют ни отношения, ни представления что такое НВ.
"Конфликт" был только в головах полоумных фанатов.
Все отвественные за New Vegas свалили из Obsidian. Теперь они создают шлак даже унылее Starfield.
Унылее Старфилд, ещё не придумали
Ну та шляпа про космос и абоба подходит что бы быть на уровне калфилда как минимум)
У меня нет конфликта с Обсидиан,но если кто-то из них дернется..... только дайте мне повод.....
Потому, что тех Обсидиан, которые всё делали лучше Тоддика, уже нет.
Старый, старый, старый Фаллаут. // Вячеслав Надымов