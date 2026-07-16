Утечка со съёмок 3 сезона сериала Fallout намекнула на появление культового героя из New Vegas

Новые фотографии со съёмочной площадки третьего сезона Fallout могут указывать на возвращение одного из самых известных персонажей вселенной. Фанаты заметили на предполагаемом декоре упоминание Джошуа Грэма — героя дополнения Honest Hearts для Fallout: New Vegas.

Снимки появились на Reddit от пользователя Shadofett, который утверждает, что обнаружил закрытую охраной площадку. Подлинность кадров официально не подтверждена, однако фанаты обращают внимание, что предыдущие утечки со съёмок сериала в итоге оказались точными.

Главной деталью стал рисунок с надписью «Joshua Graham Lives». Это прямая отсылка к событиям Fallout: New Vegas, где встречаются похожие граффити — «Джошуа Грэм жив» и «Сожжённый человек идёт».

В играх Джошуа Грэм был одним из основателей Легиона Цезаря вместе с Эдвардом Саллоу, будущим Цезарем. После поражения в Первой битве за дамбу Гувера его наказали: Грэма облили горючим, подожгли и сбросили в Большой каньон. Легион объявил его погибшим, поскольку история о его выживании ставила под сомнение силу и авторитет организации.

Однако появление такой отсылки в сериале не обязательно означает прямой дебют персонажа. Действие шоу происходит спустя годы после событий Fallout: New Vegas, поэтому граффити может быть просто пасхалкой для поклонников.

Тем не менее фанаты считают эту версию вполне возможной. Ранее похожая ситуация произошла со вторым сезоном, когда на съёмках заметили упоминания Великих Ханов. Тогда многие воспринимали это как обычную отсылку, но группировка действительно появилась в сериале.

Если Джошуа Грэму действительно предстоит появиться в Fallout, это станет одним из самых неожиданных пересечений сериала с событиями New Vegas. Официального подтверждения от Amazon и Bethesda пока нет.