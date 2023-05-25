В Epic Games Store пройдет бесплатная раздача Fallout New Vegas Ultimate Edition ©

В магазине Epic Games Store стартовала очередная раздача бесплатных игр на ПК. С 18:00 сегодняшнего дня можно забрать всего одну - Fallout New Vegas Ultimate Edition. Забрать её можно будет до 1 июня через клиент Epic Games или прямо на сайте предварительно зайдя в свою учетную запись. Для пользователей из России эта игра не доступна.

Ultimate Edition включает в себя как саму игру, так и все выпущенные для неё сюжетные дополнения. Также игроки получают доступ к арсеналу уникального оружия, боеприпасов и рецептов из последних дополнений: Courier's Stash и Gun Runners' Arsenal.

Добро пожаловать в Вегас. Новый Вегас. Тут вам придется заранее копать себе могилу, ведь перед смертью храбрый не выпьет текилу...ну так, это просто цветочки. Вегас — город мечтателей и головорезов, которых сюда послали враждующие между собой организации, чтобы окончательно завладеть этим, как они говорят, оазисом посреди пустыни. Это место, в котором правильный человек с правильной пушкой может сделать много всякой работенки на тех или иных людей, чтобы не дать какому-то неудачнику встать у себя на пути.