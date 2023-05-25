Fallout: New Vegas 18.10.2010
9.2 7 441 оценка

В Epic Games Store пройдет бесплатная раздача Fallout New Vegas Ultimate Edition

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butcher69
Новости

В магазине Epic Games Store стартовала очередная раздача бесплатных игр на ПК. С 18:00 сегодняшнего дня можно забрать всего одну - Fallout New Vegas Ultimate Edition. Забрать её можно будет до 1 июня через клиент Epic Games или прямо на сайте предварительно зайдя в свою учетную запись. Для пользователей из России эта игра не доступна.

Ultimate Edition включает в себя как саму игру, так и все выпущенные для неё сюжетные дополнения. Также игроки получают доступ к арсеналу уникального оружия, боеприпасов и рецептов из последних дополнений: Courier's Stash и Gun Runners' Arsenal.

Добро пожаловать в Вегас. Новый Вегас. Тут вам придется заранее копать себе могилу, ведь перед смертью храбрый не выпьет текилу...ну так, это просто цветочки. Вегас — город мечтателей и головорезов, которых сюда послали враждующие между собой организации, чтобы окончательно завладеть этим, как они говорят, оазисом посреди пустыни. Это место, в котором правильный человек с правильной пушкой может сделать много всякой работенки на тех или иных людей, чтобы не дать какому-то неудачнику встать у себя на пути.

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Комментарии: 13
Ваш комментарий
Локомотор Чемодан

о, классно. Все кто живёт в России получает... ТА-ДАМ
Этот контент в настоящее время недоступен на вашей платформе или в вашем регионе.

4
knopo4ka_228

и для турции тоже((

1
Razox knopo4ka_228

и для украины тоже.

0
RussianAlex

Беседка, такая Беседка... "Этот товар недоступен в вашем регионе"

2
ЕвгенийЖжот

не правда

0
UnqualifiedHeywood

Вот это облом))

0
Antonio Velaskes

ну да нуда пошел я нафиг...

0
Руслан Меркулов 2

Пиратку скачал и нет пробдем)

0
atw413

спасибо забрал

-3
OzzyGreen9I

как?

-1
atw413 OzzyGreen9I

у меня не было проблем

0
Korn_Katar

А разве Вегас уже не раздавали, или я путаю с другими частями?

-4
2x_maface book

вроде нет, Помню раздавали третью, вторую, первую и тактикс

1