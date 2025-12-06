В новом ролике сериала "Фоллаут" показали знаменитую локацию из Fallout: New Vegas

В преддверии выхода второго сезона сериала «Фоллаут», который стартует 17 декабря, Prime Video опубликовал новый короткий ролик. В нём показана сцена, действие которой происходит в Новаке — месте, которое наверняка узнает каждый фанат игры Fallout: New Vegas.

В клипе Люси находится в пасти динозавра Динки — огромного гипсового тираннозавра, который возвышается над мотелем Dino Dee-lite. В игре эта локация служила сувенирным магазином Dino Bite, а также снайперской позицией Буна — одного из самых популярных спутников в Fallout: New Vegas.

Как видно из ролика, Люси МакЛин (Элла Пернелл) и Гуль (Уолтон Гоггинс) провернули аферу, напоминающую сюжетный ход из фильма «Хороший, плохой, злой». Они сдали «преступника» (Гуля) властям (которыми, судя по всему, являются Великие Ханы — фракция из Fallout: New Vegas), чтобы получить награду. Затем, во время казни через повешение, Люси должна перестрелить верёвку и, «применив необходимую силу», убить всех и сбежать вместе с деньгами.

Однако возникает небольшая проблема: Люси, бывшая обитательница Убежища, — добрый человек. Она не решается выстрелить и освободить Гуля, пока тот болтается на верёвке, чем очень его раздражает. Вместо этого она пытается использовать своё красноречие, чтобы выторговать выход из ситуации: Великие Ханы могут избежать перестрелки, если отпустят их и позволят оставить себе крышки. «Поможет, если я скажу "пожалуйста"?» — спрашивает Люси.

Исход этой рискованной затеи в клипе не показан, но фанатам приятно увидеть Новак (названный так из-за сломанной вывески «No Vacancy» у мотеля) и знаменитую снайперскую точку Буна. Правда, в игре динозавр смотрит не на мотель, а в противоположную сторону. Да и бассейна под открытым небом там, кажется, не было.

Сам Бун в ролике не появляется: с событий Fallout: New Vegas прошло около 20 лет — даже для спутника, которому велели ждать, это слишком долгий срок. Хотя шанс на его появление в новом сезоне всё же остаётся.