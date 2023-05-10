В сериале Fallout могут показать противостояние довоенных корпораций из Fallout: New Vegas ©

Удивительно выходит, что обновление списка актëров телесериала по мотивам серии игр Fallout на IMDb зачастую совпадают с новыми словами скриншотов со съëмочной площадки на Reddit.

После недавней серии слитых фотографий, на которых нам показали облик гуля, список актëров обновился вновь. Наиболее примечательным стало появление актрисы Ребекки Уотсон (Rebecca Watson), которой достанется роль персонажа по имени Джулия Мастерс.

Джулия Мастерс - это упоминаемый персонаж из Fallout: New Vegas, которая была финансовым директором корпорации РЕПКОНН Эйроспейс, корпорации, которая занималась строительством ракет для полëта в космос. Именно госпожа Мастерс способствовала тому, чтобы мистер Хаус, глава корпорации РобКо Индастриз и один из ключевых персонажей игры, выкупил РЕПКОНН, вопреки желанию вице-президента компании Леонарда Стипла, который не делал сотрудничать с компанией Хауса поскольку та сотрудничала министерством обороны США.

Конечно можно возразить что это всего лишь совпадение, и мы увидим какую-то другую Джулию Мастерс, однако нужно отметить что на IMDb указано появление Джулии в 7 эпизоде 1 сезона, где в списке персонажей также указан мистер Хаус в исполнении Рафи Сильвера.

Сопоставив эти два факта можно предположить, что в сериале будет эпизод, посвящëнный сложным отношениям корпораций из Fallout: New Vegas. Это уже не первый намёк на эту игру - на слитых материалах уже засветились флаги НКР, а географическое положение Убежища 33 находится близко к пустыне Мохаве, в которой происходит действие игры.