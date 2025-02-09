В сеть попали кадры с Нью-Вегасом из второго сезона сериала Fallout

В сети стали чаще появляться кадры со съёмочной площадки второго сезона телесериала Fallout в Калифорнии. Так, например, ранее в сеть уже попадали фотографии с городом Новак из Fallout: New Vegas, который станет одной из локаций в продолжении одного из самых популярных сериалов Amazon Prime. Теперь же в сеть попали кадры с изображением знаменитого Нью-Вегаса, ключевой локации Fallout: New Vegas, который также засветился в конце первого сезона.

На кадрах можно увидеть приветственный городской знак, а также казино "Топс". Точная дата выхода второго сезона ещё неизвестна, но ожидается, что он выйдет в 2025-2026 году. В этот раз местом действия будут происходить не в Калифорнии, а в Неваде, на территории пустыни Мохаве. Ожидается появление Мистера Хауса, а также прямая сюжетная связь с Fallout: New Vegas.