В сети появился мод для Fallout: New Vegas с Илоном Маском

Разработчик под ником NoUsernameSelected представил новый мод для Fallout: New Vegas.

С помощью дополнительного функционала в игре может появится популярный предприниматель Илон Маск. Бизнесмен полностью заменяет в тайтле ключевого персонажа Мистера Хауса, который является самопровозглашённым президентом, исполнительным директором и единоличным владельцем Стрипа Нью-Вегаса. Скачать мод можно здесь.

Релиз Fallout: New Vegas состоялся в 2010 году на консолях Xbox 360, PlayStation 3, а также на ПК. События сюжета разворачиваются в 2281 году в регионе, окружающем бывший город Лас-Вегас.