Ведущий сценарист Fallout: New Vegas вернется в Obsidian на должность креативного директора

Сказать, что Fallout: New Vegas очень любима фанатами, значит не сказать ничего. Экшен-РПГ с элементами FPS не только считается одной из лучших игр серии Fallout, но и одной из лучших творений студии-разработчика Obsidian Entertainment. И вот недавно один из творческих руководителей знаменитой игры вернулся в студию, чтобы заняться чем-то новым.

Джон Гонсалес, который был ведущим сценаристом Fallout: New Vegas, вернулся в Obsidian. Он сообщил об этом на LinkedIn, подтвердив, что возвращается в качестве креативного директора. На данный момент неизвестно, над каким именно проектом работает Гонсалес. Он лишь шутит, что это не Fallout: New Vegas 2.

Гонсалес покинул Obsidian Entertainment в 2011 году. С тех пор он работал ведущим нарративным дизайнером над Middle-earth: Shadow of Mordor, а также режиссером-повествователем в Horizon Zero Dawn и Horizon Forbidden West.

На текущий год у Obsidian Entertainment запланированы две крупные игры: Avowed и The Outer Worlds 2.