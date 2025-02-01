Ведущий сценарист Fallout: New Vegas вернется в Obsidian на должность креативного директора

Сказать, что Fallout: New Vegas очень любима фанатами, значит не сказать ничего. Экшен-РПГ с элементами FPS не только считается одной из лучших игр серии Fallout, но и одной из лучших творений студии-разработчика Obsidian Entertainment. И вот недавно один из творческих руководителей знаменитой игры вернулся в студию, чтобы заняться чем-то новым.
Джон Гонсалес, который был ведущим сценаристом Fallout: New Vegas, вернулся в Obsidian. Он сообщил об этом на LinkedIn, подтвердив, что возвращается в качестве креативного директора. На данный момент неизвестно, над каким именно проектом работает Гонсалес. Он лишь шутит, что это не Fallout: New Vegas 2.
Гонсалес покинул Obsidian Entertainment в 2011 году. С тех пор он работал ведущим нарративным дизайнером над Middle-earth: Shadow of Mordor, а также режиссером-повествователем в Horizon Zero Dawn и Horizon Forbidden West.
На текущий год у Obsidian Entertainment запланированы две крупные игры: Avowed и The Outer Worlds 2.
К закрытию студии может успеет первую зп получить
Ток хотел чёт хорошее сказать, но увидев это понял, надо ещё потерпеть для оптимизма)
Я помню первый трейлер Avowed. Мрачный
Но как то от этой мрачности они решили отойти и делать Абобу.
Мне кажется они пошли за гиблым трендом когда все цветастое такое, яркое и радужное
Concord, Dragon age Gayguard как пример
Ну и дурак.
ГОООООООЛ!
нью вегас переоцененный кусок кода. хайп вокруг него искусственный, созданный ностальгирующими задротами, которые ничего лучше не видели. обсидиан на одной ностальгии и выезжает, клепая однотипные рпг. гонсалес - ноунейм, который случайно попал в струю. его возвращение ничего не значит. скорее всего, опять будут клепать очередную бездушную гриндилку с пустым открытым миром. авовед и аутворлдс 2 провалятся, как и все предыдущие проекты обсидиан после нью вегаса. хватит лизать им ботинки, очнитесь.