Ветеран Bethesda признал: Fallout: New Vegas местами передал дух серии лучше, чем игры самой студии

Бывшие разработчики Bethesda Game Studios высоко оценили вклад студии Obsidian Entertainment в развитие серии Fallout. По их словам, ролевая игра Fallout: New Vegas смогла очень точно передать атмосферу франшизы — а в некоторых аспектах даже лучше, чем проекты самой Bethesda.

Художник персонажей Джона Лоуб, работавший над Fallout 3 и Fallout 4, признался, что раньше ему было немного обидно из-за постоянных сравнений этих игр с New Vegas. Он отметил, что команда Bethesda проделала огромную техническую работу: создала движок, разработала большую часть художественных ресурсов и уложилась в крайне ограниченные сроки.

Однако со временем его взгляд изменился. По словам Лоуба, Obsidian отлично справилась с задачей, особенно в плане повествования и сложных сюжетных решений, которые позволяли игрокам влиять на историю.

Бывший художник мира Bethesda Нейт Пёркипайл также отметил сильные стороны New Vegas. При этом он считает, что игра уступает проектам Bethesda в некоторых аспектах — например, в дизайне подземелий и окружающего мира.

Разработчики также напомнили, что Fallout: New Vegas создавалась в сложных условиях и за очень короткий срок. На момент релиза проект страдал от технических проблем, однако со временем получил множество обновлений и модификаций от сообщества, благодаря чему его репутация значительно выросла.