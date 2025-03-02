Выпущена демка Fallout Revelation Blues, мода, призванного воссоздать отмененную Fallout 3 от Black Isle в New Vegas

United West Team только что выпустила демоверсию Fallout Revelation Blues. Этот мод призван воссоздать отмененную Fallout 3 от Black Isle на движке Fallout: New Vegas.

В демоверсии представлен Бёрэм Спрингс, где игроки смогут исследовать местность с новой погодой, новыми ассетами, новыми уровнями и многим другим, чтобы сделать окружение еще более привлекательным и уникальным. Что касается фракций, то здесь вы увидите знакомые лица, такие как НКР, Братство стали и Подрывников.

В Берэм Спрингс вы найдете небольшой шахтерский городок, который когда-то находился под контролем НКР, а теперь заброшен из-за ужасного инцидента. Вы, игрок, сможете исследовать руины, встретитесь с последними местными жителями, которые все на взводе и, возможно, безумны. Кроме того, вы найдете сокровища и секреты, погребенные под песком и камнем пепельного каньона.

Скачать демоверсию можно по этой ссылке. Обратите внимание, что вам также понадобятся все DLC к игре. Чтобы посетить Берэм Спрингс, нужно отправиться в Боулдер-Сити, исследовать припаркованный поезд и насладиться поездкой.