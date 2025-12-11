ЧАТ ИГРЫ
Fallout: New Vegas 18.10.2010
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
9.3 11 521 оценка

Вышел фанатский ремастер Fallout: New Vegas на Unreal Engine 5.6

monk70 monk70

Этот фанатский ремастер Fallout: New Vegas создан Грегом Култардом. Если это имя вам знакомо, то это потому, что он — художник, который перенёс всю карту Морровинда на UE5.6. Как и в том проекте, этот позволяет вам исследовать весь мир Fallout: New Vegas на Unreal Engine 5.6.

Он поддерживает Lumen, благодаря чему освещение выглядит намного лучше, чем то, что Bethesda использовала в FNV. Подгрузок объектов сведены к минимуму, и нет никаких зависаний при исследовании мира.

Однако, в нём нет NPC, квестов или игровых механик. Поэтому не стоит завышать ожидания. Это не полноценная игра. Рассматривайте этот проект как техническую демонстрацию того, как мог бы выглядеть ремастер Fallout: New Vegas на Unreal Engine 5.6.

Комментарии:  18
Great-heartedOttfried

В чем тут ремастер то? Чел просто перенес карту на другой движок и всё, никакого геймплея по сути нет, это обычная технодемка

19
utmuk

В том, чтобы ты новость посмотрел. А дальше пох)

7
BelievingLeif

Ты посмотри на фпс. Разве не смешно.

4
A E

ожидание

Вышел фанатский ремастер

реальность

в нём нет NPC, квестов или игровых механик
14
North235
Это не полноценная игра. Рассматривайте этот проект как техническую демонстрацию

Тьфу ты... ну, спасибо хоть предупредили )

6
PolGhost
Вышел фанатский ремастер Fallout: New Vegas на Unreal Engine 5.6
Однако, в нём нет NPC, квестов или игровых механик.

Т.е. не вышел

5
Nodas

Это не ремастер, хватит эти подделки так называть

5
Сережаа

Кликбейтный заголовок

4
utilizat0r

Лучше бы анимации переделали и стрельбу

2
Наркоман_Из_2018

Переделали, нужно для этого моды ставить.

4
Hugemozg

Кто пояснит, в чем смысл делать ремастер на новом движке, если графика по сути как в оригинале?

2
Deowar

У человека куча свободного времени и он не знает куда его деть.

3
Nodas

Так он и не сделал ремастер

4
enigmahas

Я не вижу разницы, от оригинала.

chanp14

ты что? видно же что фпс просел!

1
enigmahas chanp14

То фпс обиженный ушел, я это заметил.

martin32

расходимся

