Вышел фанатский ремастер Fallout: New Vegas на Unreal Engine 5.6

Этот фанатский ремастер Fallout: New Vegas создан Грегом Култардом. Если это имя вам знакомо, то это потому, что он — художник, который перенёс всю карту Морровинда на UE5.6. Как и в том проекте, этот позволяет вам исследовать весь мир Fallout: New Vegas на Unreal Engine 5.6.

Он поддерживает Lumen, благодаря чему освещение выглядит намного лучше, чем то, что Bethesda использовала в FNV. Подгрузок объектов сведены к минимуму, и нет никаких зависаний при исследовании мира.

Однако, в нём нет NPC, квестов или игровых механик. Поэтому не стоит завышать ожидания. Это не полноценная игра. Рассматривайте этот проект как техническую демонстрацию того, как мог бы выглядеть ремастер Fallout: New Vegas на Unreal Engine 5.6.