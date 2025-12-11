Вышел фанатский ремастер Fallout: New Vegas на Unreal Engine 5.6

Этот фанатский ремастер Fallout: New Vegas создан Грегом Култардом. Если это имя вам знакомо, то это потому, что он — художник, который перенёс всю карту Морровинда на UE5.6. Как и в том проекте, этот позволяет вам исследовать весь мир Fallout: New Vegas на Unreal Engine 5.6.
Он поддерживает Lumen, благодаря чему освещение выглядит намного лучше, чем то, что Bethesda использовала в FNV. Подгрузок объектов сведены к минимуму, и нет никаких зависаний при исследовании мира.
Однако, в нём нет NPC, квестов или игровых механик. Поэтому не стоит завышать ожидания. Это не полноценная игра. Рассматривайте этот проект как техническую демонстрацию того, как мог бы выглядеть ремастер Fallout: New Vegas на Unreal Engine 5.6.
В чем тут ремастер то? Чел просто перенес карту на другой движок и всё, никакого геймплея по сути нет, это обычная технодемка
В том, чтобы ты новость посмотрел. А дальше пох)
Ты посмотри на фпс. Разве не смешно.
ожидание
реальность
Тьфу ты... ну, спасибо хоть предупредили )
Т.е. не вышел
Это не ремастер, хватит эти подделки так называть
Кликбейтный заголовок
Лучше бы анимации переделали и стрельбу
Переделали, нужно для этого моды ставить.
Кто пояснит, в чем смысл делать ремастер на новом движке, если графика по сути как в оригинале?
У человека куча свободного времени и он не знает куда его деть.
Так он и не сделал ремастер
Я не вижу разницы, от оригинала.
ты что? видно же что фпс просел!
То фпс обиженный ушел, я это заметил.
расходимся