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Fallout: New Vegas 18.10.2010
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
9.3 10 246 оценок

Звезда сериала Fallout поиграет в New Vegas - фанаты в восторге

Simple Jack

Элла Пернелл, исполняющая роль Люси в сериале «Фоллаут», поиграет в Fallout: New Vegas. Актриса хочет познакомиться с первоисточником перед стартом съемок второго сезона в ноябре 2024 года.

Элла Пернелл, актриса: Мне посоветовали поиграть в Fallout New Vegas. Мне уже понравились некоторые материалы об игре. Пусть это будет или не будет подготовкой к определенной работе.

Фанаты Fallout с восторгом восприняли идею актрисы поиграть в New Vegas. Геймеры пожелали Элле Пернелл удачи, попросили не пропускать крутые DLC для RPG и рассказали парочку полезных советов.

«Не вздумай играть в лотерею, когда придешь в Ниптон», — donaldmreif;
«Если увидишь нечто по имени касадор, то беги», — TankGhoul;
«На севере есть Карьер с неплохим стартовым лутом. Подойдет, если ты новичок в игре», — evilsolare;
«Лучший лут для начала игры находится в Карьере. Это северней Гудспрингса», — Godai The Lesser.

Премьера второго сезона сериала Fallout состоится не ранее 2026 года. События продолжения развернуться на пустоши Мохаве, где расположен город Нью-Вегас.

Также стало известно, что во втором сезоне Fallout сыграет звезда «Один дома» —Маколей Калкин.

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Комментарии: 31
Ваш комментарий
TheTigerM

Автор, держу в курсе - ноябрь уже закончился...

1
samosan

Вау,актриса современного кинематографа решила познакомиться с первоисточником,действительно нечто неожиданное.

1
RedVakzal

Отлично, плюс реп

-1
Chernobog123

Типичный пиар для нормисов ничего нового

-1
Solominka

оно

-1
Deowar

Ну, пусть играет, всё равно не от неё зависит, что дальше будет в сериале.

-1
SGate

А где же "Чтобы включить фонарик нужно нажать Альт+Ф4"

-1
Sergey Positive

про лут для новичков смешно конечно ))

-1
Tiger Goose

Пусть пройдёт Fallout 1 и Fallout 2.

-2
LeoMacReady

Для чего? Второй сезон "затронет" Нью-Вегас. 1 и 2ая часть для канона от Беседки не актуальна почти полностью. Ни сюжетно ни стилистически. ДЛЯ ЧЕГО ЕЙ ИГРАТЬ В НИХ?

9
JustA_NiceGuy LeoMacReady

Потому что чел так захотел, его вкусы превыше всего.

7
Tiger Goose LeoMacReady

Чтобы понять суть Пустоши.

-5
LexxSentano Tiger Goose

зуммеркам не дано осознать это, но если бы Парнел всё таки сыграла и не для виду а именно чтобы проникнуться... от тогда фол был бы фолом!

-1
LeoMacReady Tiger Goose

ты тугой такой))) Игры от безедки почти параллельную вселенную сделали со своим каноном. Если бы они снимали по изометричесуим частям то это одно, а тут фоллыч 4-76. ты пишешь бредятину

-1
Real Slim Shady

Жаль, лучше бы с 4го начала, а то игра 2010 года выглядит слишком мыльно, можно потерять первые ощущения от вселенной игры.

-4
Саня Цукино Усаги

Не переживай, она играла в Fallout 4 перед первым сезоном

0
Real Slim Shady Саня Цукино Усаги

Круто тогда, поэтому хороша вошла в роль.

0
Marcus Usurper

Позерша на актрисе

-7
MelShlemming

Надеюсь, эту шлюху убьют во втором сезоне.

-14
DemandingRufus

У этого смурфика есть фаны?

-16
Sider999

У любого смурфика фаны есть.

5
Snake2105

Я бы глянул какой ты смурфик по сравнению с ней

3
DarkoLay

Dlc в Вегасе почти все гoвно. Да и играть надо было в тройку.

-16
ka27

Лупоглазище

-24
HellowRainbow

Если тут есть психиатры, они скажут, что не так с актрисой. Явно у неё чердак не в порядке

-10
Dinozavrus HellowRainbow

Да норм актриса не гони не нее, у сценаристов да чердак протекает.

1
HellowRainbow Dinozavrus

У нее глаза безумные, причем это не только в сериале видно

-1
Nodas HellowRainbow

Обычные у нее глаза, может это у вас чердак не в порядке ? раз такие выводы делаете

1