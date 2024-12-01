Звезда сериала Fallout поиграет в New Vegas - фанаты в восторге

Элла Пернелл, исполняющая роль Люси в сериале «Фоллаут», поиграет в Fallout: New Vegas. Актриса хочет познакомиться с первоисточником перед стартом съемок второго сезона в ноябре 2024 года.
Элла Пернелл, актриса: Мне посоветовали поиграть в Fallout New Vegas. Мне уже понравились некоторые материалы об игре. Пусть это будет или не будет подготовкой к определенной работе.
Фанаты Fallout с восторгом восприняли идею актрисы поиграть в New Vegas. Геймеры пожелали Элле Пернелл удачи, попросили не пропускать крутые DLC для RPG и рассказали парочку полезных советов.
«Не вздумай играть в лотерею, когда придешь в Ниптон», — donaldmreif;
«Если увидишь нечто по имени касадор, то беги», — TankGhoul;
«На севере есть Карьер с неплохим стартовым лутом. Подойдет, если ты новичок в игре», — evilsolare;
«Лучший лут для начала игры находится в Карьере. Это северней Гудспрингса», — Godai The Lesser.
Премьера второго сезона сериала Fallout состоится не ранее 2026 года. События продолжения развернуться на пустоши Мохаве, где расположен город Нью-Вегас.
Также стало известно, что во втором сезоне Fallout сыграет звезда «Один дома» —Маколей Калкин.
Автор, держу в курсе - ноябрь уже закончился...
Вау,актриса современного кинематографа решила познакомиться с первоисточником,действительно нечто неожиданное.
Отлично, плюс реп
Типичный пиар для нормисов ничего нового
оно
Ну, пусть играет, всё равно не от неё зависит, что дальше будет в сериале.
А где же "Чтобы включить фонарик нужно нажать Альт+Ф4"
про лут для новичков смешно конечно ))
Пусть пройдёт Fallout 1 и Fallout 2.
Для чего? Второй сезон "затронет" Нью-Вегас. 1 и 2ая часть для канона от Беседки не актуальна почти полностью. Ни сюжетно ни стилистически. ДЛЯ ЧЕГО ЕЙ ИГРАТЬ В НИХ?
Потому что чел так захотел, его вкусы превыше всего.
Чтобы понять суть Пустоши.
зуммеркам не дано осознать это, но если бы Парнел всё таки сыграла и не для виду а именно чтобы проникнуться... от тогда фол был бы фолом!
ты тугой такой))) Игры от безедки почти параллельную вселенную сделали со своим каноном. Если бы они снимали по изометричесуим частям то это одно, а тут фоллыч 4-76. ты пишешь бредятину
Жаль, лучше бы с 4го начала, а то игра 2010 года выглядит слишком мыльно, можно потерять первые ощущения от вселенной игры.
Не переживай, она играла в Fallout 4 перед первым сезоном
Круто тогда, поэтому хороша вошла в роль.
Позерша на актрисе
Надеюсь, эту шлюху убьют во втором сезоне.
У этого смурфика есть фаны?
У любого смурфика фаны есть.
Я бы глянул какой ты смурфик по сравнению с ней
Dlc в Вегасе почти все гoвно. Да и играть надо было в тройку.
Лупоглазище
Если тут есть психиатры, они скажут, что не так с актрисой. Явно у неё чердак не в порядке
Да норм актриса не гони не нее, у сценаристов да чердак протекает.
У нее глаза безумные, причем это не только в сериале видно
Обычные у нее глаза, может это у вас чердак не в порядке ? раз такие выводы делаете