Звезда сериала Fallout поиграет в New Vegas - фанаты в восторге

Элла Пернелл, исполняющая роль Люси в сериале «Фоллаут», поиграет в Fallout: New Vegas. Актриса хочет познакомиться с первоисточником перед стартом съемок второго сезона в ноябре 2024 года.

Элла Пернелл, актриса: Мне посоветовали поиграть в Fallout New Vegas. Мне уже понравились некоторые материалы об игре. Пусть это будет или не будет подготовкой к определенной работе.

Фанаты Fallout с восторгом восприняли идею актрисы поиграть в New Vegas. Геймеры пожелали Элле Пернелл удачи, попросили не пропускать крутые DLC для RPG и рассказали парочку полезных советов.

«Не вздумай играть в лотерею, когда придешь в Ниптон», — donaldmreif;

«Если увидишь нечто по имени касадор, то беги», — TankGhoul;

«На севере есть Карьер с неплохим стартовым лутом. Подойдет, если ты новичок в игре», — evilsolare;

«Лучший лут для начала игры находится в Карьере. Это северней Гудспрингса», — Godai The Lesser.

Премьера второго сезона сериала Fallout состоится не ранее 2026 года. События продолжения развернуться на пустоши Мохаве, где расположен город Нью-Вегас.

Также стало известно, что во втором сезоне Fallout сыграет звезда «Один дома» —Маколей Калкин.