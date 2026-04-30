Мэтт Фирор рассказал, как в 2007 году сорвалась разработка Fallout Online из-за исчезновения Interplay

В середине 2000-х индустрия могла получить полноценную MMO во вселенной Fallout задолго до появления Fallout 76. Как рассказал ветеран жанра Matt Firor, в 2007 году он активно работал над концепцией Fallout Online, но проект так и не состоялся из-за неожиданного исчезновения партнёров.

По словам Фирора, на тот момент у него уже были наработки: дизайн-документы, команда и потенциальное финансирование. Переговоры велись с компанией Interplay Entertainment, владевшей правами на серию Fallout. Однако в какой-то момент связь оборвалась — представители компании перестали отвечать на звонки и письма. Спустя несколько недель стало известно, что Bethesda Softworks полностью выкупила права на франшизу.

Этот поворот фактически поставил крест на планах Фирора. Вскоре после этого он присоединился к ZeniMax и занялся другим крупным MMO-проектом — The Elder Scrolls Online, который вышел в 2014 году и стал одним из самых успешных онлайн-проектов компании.

Интересно, что сама идея Fallout Online ещё некоторое время оставалась в подвешенном состоянии. Interplay пыталась продолжить разработку, но столкнулась с судебными разбирательствами с Bethesda. Конфликт длился несколько лет и завершился в 2012 году: Interplay окончательно лишилась прав на создание MMO по Fallout.

Сам Фирор относится к несостоявшемуся проекту спокойно. Он отмечает, что франшиза оказалась «в надёжных руках» и признаётся, что с удовольствием играл в Fallout 76. Более того, он даже получил упоминание в титрах игры — в том числе благодаря своим советам разработчикам.