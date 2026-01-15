Amazon запускает реалити-шоу Fallout Shelter.

Amazon официально анонсировала новый проект по вселенной Fallout — реалити-шоу Fallout Shelter, которое выйдет на Prime Video. В отличие от одноимённой мобильной игры Bethesda, новый формат представляет собой соревновательное телешоу, где участники буквально поселятся в убежище Vault-Tec.

Fallout Shelter станет реалити-конкурсом в духе масштабных проектов вроде Beast Games. Группа участников, называемых «жителями убежища», будет изолирована в специально созданном хранилище и столкнётся с серией испытаний, вдохновлённых фирменным стилем Fallout: чёрным юмором, ретрофутуризмом и постапокалиптическим выживанием.

Проект рассчитан на 10 эпизодов. В ходе шоу участникам предстоит принимать стратегические и моральные решения, работать в команде, формировать союзы и бороться за власть и безопасность. На кону — крупный денежный приз.

Отдельный акцент сделан на системе S.P.E.C.I.A.L.: испытания проверят силу, восприятие, выносливость, харизму, интеллект, ловкость и удачу. Помимо личных качеств, шоу будет активно играть на социальных взаимодействиях — популярности, лояльности и внутренних конфликтах между участниками.

Производством Fallout Shelter занимается Studio Lambert, известная по The Traitors и Squid Game: The Challenge. В проекте также участвуют Amazon MGM Studios и Bethesda Game Studios, а исполнительным продюсером значится Тодд Ховард.