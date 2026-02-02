Bethesda внезапно убрала Fallout Shelter из магазина Xbox

Компания Bethesda удалила бесплатный симулятор Fallout Shelter из цифрового магазина Microsoft Store. Это произошло без каких-либо предварительных анонсов или предупреждений со стороны издателя. Теперь новые игроки лишились возможности загрузить игру на консолях Xbox или через приложение для ПК от Microsoft. Для тех пользователей, кто успел добавить проект в свою библиотеку ранее, доступ к скачиванию и запуску пока сохраняется.

Примечательно, что данное ограничение затронуло исключительно экосистему корпорации Microsoft. Тайтл по-прежнему доступен для свободного скачивания на всех остальных площадках, включая Steam, PlayStation Store, Nintendo eShop и магазины мобильных приложений. Исчезновение игры выглядит неожиданным на фоне стабильного интереса к франшизе после выхода сериала.

Точные причины делистинга на данный момент остаются неизвестными. В игровом сообществе существует предположение, что удаление может быть связано с неудовлетворительным техническим состоянием данной версии. В последние месяцы пользователи часто жаловались на нестабильную работу клиента для Microsoft Store, отмечая зависания и невозможность пройти экран загрузки. Не исключено, что разработчики решили временно скрыть игру из доступа для исправления накопившихся критических ошибок.

Также игроки обратили внимание на то, что версия для Xbox и Windows Store значительно отставала от аналогов в плане контентной поддержки. В ней отсутствовали многие свежие события и функции, уже внедренные на мобильных устройствах и в Steam, такие как экспериментальные убежища. Журналисты профильных изданий направили запрос в Bethesda для прояснения ситуации, однако официальных комментариев пока не поступало.