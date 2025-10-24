ЧАТ ИГРЫ
Fallout Shelter 15.06.2015
Стратегия, Экономика, Строительство, Условно-бесплатная, Постапокалипсис
7.7 2 575 оценок

Fallout Shelter готовится к крупнейшему обновлению за всю историю: в игре появятся сезоны с новыми приключениями

butcher69 butcher69

Жители убежищ, готовьтесь к свежим испытаниям! Fallout Shelter готовится к крупнейшему обновлению за всю историю. В игру вводятся сезоны — полностью новые приключения с ограниченным временем, которые не влияют на ваше основное убежище.

Каждый сезон вдохновлён сомнительными экспериментами Vault-Tec и предлагает уникальные испытания, новые награды и бонусы. Игроки смогут прокачивать свои достижения через Battle Pass, чтобы получить максимум от прохождения сезона. Это позволит каждому жителю раскрыть свои стратегические способности и попробовать новые подходы к управлению убежищем.

«За последние десять лет мы увидели невероятное количество пользовательского контента для Fallout Shelter», — отметила директор по производству Вероник Брюно. «Игроки делятся «идеальными макетами», советами и хитростями, и даже я получила несколько неожиданных подсказок от сообщества. С нетерпением жду, что вы создадите с новыми возможностями!»

Сезоны добавят свежесть и динамику, вдохнут жизнь в привычное управление убежищем и подарят новые цели для ветеранов и новичков. Официальная дата запуска сезонов пока не раскрыта, но игрокам рекомендуется следить за новостями, чтобы первыми испытать новые приключения и испытания Vault-Tec.

ZAUSA

Ну, Тодд Говард не обманул. Действительно, что-то "масштабное" подготовил фанатам Fallout.

5
AGS37

мда...

Тодд Говард обратился к разочарованным отсутствием новостей о Fallout 5: "Мы работаем над чем-то масштабным"
2
Anklava

Это хорошо что-то новенькое завезут,НО, жаль что скорее всего читы все сломаются и бесплатно лутбоксы открывать не сможем..🤔😞

ArTeryS

Ого, про неё не забыли. Я думал, больше никаких обновлений не будет в принципе. Но лучше бы так про TES Legends вспомнили, вместо её закрытия