Fallout Shelter готовится к крупнейшему обновлению за всю историю: в игре появятся сезоны с новыми приключениями

Жители убежищ, готовьтесь к свежим испытаниям! Fallout Shelter готовится к крупнейшему обновлению за всю историю. В игру вводятся сезоны — полностью новые приключения с ограниченным временем, которые не влияют на ваше основное убежище.

Каждый сезон вдохновлён сомнительными экспериментами Vault-Tec и предлагает уникальные испытания, новые награды и бонусы. Игроки смогут прокачивать свои достижения через Battle Pass, чтобы получить максимум от прохождения сезона. Это позволит каждому жителю раскрыть свои стратегические способности и попробовать новые подходы к управлению убежищем.

«За последние десять лет мы увидели невероятное количество пользовательского контента для Fallout Shelter», — отметила директор по производству Вероник Брюно. «Игроки делятся «идеальными макетами», советами и хитростями, и даже я получила несколько неожиданных подсказок от сообщества. С нетерпением жду, что вы создадите с новыми возможностями!»

Сезоны добавят свежесть и динамику, вдохнут жизнь в привычное управление убежищем и подарят новые цели для ветеранов и новичков. Официальная дата запуска сезонов пока не раскрыта, но игрокам рекомендуется следить за новостями, чтобы первыми испытать новые приключения и испытания Vault-Tec.