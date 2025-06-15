Fallout Shelter исполнилось 10 лет - игра достигла 230 миллионов загрузок и отмечает юбилей подарками

Мобильному хиту Fallout Shelter исполнилось 10 лет — игра была выпущена 14 июня 2015 года, и за это время её скачали более 230 миллионов раз по всему миру. Для бесплатного проекта Bethesda это колоссальное достижение, особенно учитывая, что популярность игры не угасает даже спустя десятилетие.

В честь юбилея разработчики запускают внутриигровые ивенты и щедрые награды. Подарки получат как ветераны, так и новички, пришедшие в игру после недавнего успеха телесериала Fallout от Amazon, который дал второе дыхание франшизе и удвоил доходы Shelter.

Подарки в игре будут выдаваться в три этапа:

16–17 июня : 2 ланчбокса, 1 переноска для животных и 10 Nuka-Cola;

: 2 ланчбокса, 1 переноска для животных и 10 Nuka-Cola; 18–19 июня : 3 ланчбокса, 1 Mr. Handy и 15 Nuka-Cola;

: 3 ланчбокса, 1 Mr. Handy и 15 Nuka-Cola; 20–21 июня: 5 ланчбоксов, 1 переноска и 20 Nuka-Cola.

Кроме того, до 17 июня в игровом магазине действует скидка до 70% на ланчбоксы — удобный способ получить редкие ресурсы и персонажей.

«С 2015 года в Fallout Shelter появилось множество контента. Вы строили Убежища, создавали и разрушали судьбы поселенцев, отправляли их в опасные миссии и выживали в духе радиоактивной пустоши», — отметила команда Bethesda.

Сейчас — идеальный момент вернуться в игру или начать с нуля. Fallout Shelter продолжает доказывать, что простая формула строительства Убежища может удерживать внимание игроков годами.