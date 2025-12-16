Fallout Shelter получает крупнейшее обновление за 10 лет: новый контент и система сезонов

Bethesda Game Studios выпустила самое масштабное обновление за всю историю мобильной игры Fallout Shelter, загруженной с момента запуска в 2015 году более 250 миллионов раз. Обновление переносит на платформу Steam контент, который ранее был доступен исключительно на мобильных устройствах, включая новые сюжетные задания, персонажей, оружие и тематические оформления.

Главной новинкой стала система сезонов: первый сезон получил название «Viva New Vegas» — отсылка ко второму сезону сериала «Fallout» от Amazon. Новая сюжетная линия «Борьба за власть» разворачивается в восемь линейных квестов с участием ключевых героев шоу, позволяя игрокам глубже погрузиться в события постапокалиптического мира.

Кроме того, игроки смогут завести нового питомца для своего убежища — собаку CX404, известного поклонникам сериала как питомца Гуля. Обновление добавляет множество мелких улучшений, расширяет возможности управления убежищем и делает исследования Пустошей ещё более увлекательными.

Fallout Shelter остаётся одним из самых популярных проектов франшизы, предлагая уникальный симулятор жизни в подземном мире. Даже спустя десять лет игра продолжает радовать как ветеранов, так и новых игроков свежим контентом и интересными механиками.