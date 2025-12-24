Слух: ещё одно шоу по мотивам Fallout запущено в производство, но это будет не то, чего ожидают фанаты

Успех сериала Fallout сделал его для Prime Video настоящей «золотой жилой». Второй сезон уже получил высокие оценки за первые эпизоды, и платформа, похоже, не собирается останавливаться. По данным индустриальных инсайдеров, в разработке находится ещё один проект по мотивам культовой франшизы Bethesda — но это будет совсем не традиционный сериал.

Как сообщил известный журналист Джефф Снайдер, Prime Video рассматривает запуск реалити-шоу, вдохновлённого мобильной игрой Fallout Shelter. В оригинале игрок управляет подземным убежищем: развивает инфраструктуру, следит за ресурсами, отражает внешние угрозы и решает судьбу новых выживших. Именно эта концепция может лечь в основу нового телевизионного формата.

По слухам, участники шоу будут жить внутри специально созданного убежища или даже нескольких убежищ одновременно. Производство планируют начать в следующем году, а в качестве исполнительных продюсеров выступят Джонатан Нолан и Лиза Джой, уже знакомые фанатам по сериалу Fallout. Продюсером проекта станет сама Bethesda Game Studios.

Детали формата пока держатся в секрете, однако предполагается, что шоу будет построено на соревнованиях и постепенном выбывании участников — пока в Убежище не останется лишь один победитель. Такой подход может сделать Fallout ещё ближе к массовой аудитории и расширить вселенную франшизы самым неожиданным образом.