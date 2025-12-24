ЧАТ ИГРЫ
Fallout Shelter 15.06.2015
Стратегия, Экономика, Строительство, Условно-бесплатная, Постапокалипсис
7.7 2 593 оценки

Слух: ещё одно шоу по мотивам Fallout запущено в производство, но это будет не то, чего ожидают фанаты

butcher69 butcher69

Успех сериала Fallout сделал его для Prime Video настоящей «золотой жилой». Второй сезон уже получил высокие оценки за первые эпизоды, и платформа, похоже, не собирается останавливаться. По данным индустриальных инсайдеров, в разработке находится ещё один проект по мотивам культовой франшизы Bethesda — но это будет совсем не традиционный сериал.

Как сообщил известный журналист Джефф Снайдер, Prime Video рассматривает запуск реалити-шоу, вдохновлённого мобильной игрой Fallout Shelter. В оригинале игрок управляет подземным убежищем: развивает инфраструктуру, следит за ресурсами, отражает внешние угрозы и решает судьбу новых выживших. Именно эта концепция может лечь в основу нового телевизионного формата.

По слухам, участники шоу будут жить внутри специально созданного убежища или даже нескольких убежищ одновременно. Производство планируют начать в следующем году, а в качестве исполнительных продюсеров выступят Джонатан Нолан и Лиза Джой, уже знакомые фанатам по сериалу Fallout. Продюсером проекта станет сама Bethesda Game Studios.

Детали формата пока держатся в секрете, однако предполагается, что шоу будет построено на соревнованиях и постепенном выбывании участников — пока в Убежище не останется лишь один победитель. Такой подход может сделать Fallout ещё ближе к массовой аудитории и расширить вселенную франшизы самым неожиданным образом.

Комментарии:  10
NargrubWal

Звучит, как полная хрень.

2
Беккер5443

может в духе Fallout Shelter

1
Кей Овальд

Пошло доение...

1
UnemotionalFrazer

Звучит как Дом2 в декорациях Фоллаута конечно. Разница только в том, что в доме 2 больше драк, борьбы за выживания и других элементов постапокалипсиса )))

1
Властелин Сосцов

был же уже унылый укрытие, даешь еще 5 сериалов про бункеры

BluntZebulon

Последний герой убежища

UnforgettableYutaka

Подготовка к армагеддону, по плану мр. Хауса.

Xndr DeKoz
Prime Video рассматривает запуск реалити-шоу, вдохновлённого мобильной игрой Fallout Shelter

а в финале выяснится, что все убежище - это большой эксперимент и участники - лабораторные мыши?)

Egik81

Еще один вариант отдельного жанра шоу на выживания. Другой вопрос будет ли это показуха как бывает в некоторых шоу. Или это действительно будет реальность в плане выживания. Например уровня "В изоляции".