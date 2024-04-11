Свежий патч для Fallout Shelter добавил квесты, локации и персонажей из сериала

Сериал Fallout от Amazon наконец-то вышел в Пустошь, и в честь его премьеры на разных платформах появилось множество обновлений и дополнений, посвященных Fallout.

Для начала Bethesda выпустила новое обновление Fallout Shelter, которое привнесет в популярный мобильный симулятор управления новый контент, связанный с сериалом.

Вас ждут восемь новых заданий, а также новые локации и персонажей, включая Люси и Гуля из телесериала Fallout. В обновлении также появятся "новые темы, оружие и наряды, показанные в сериале".

Если вы являетесь участником программы Prime, вы также получите возможность сыграть в две игры Bethesda Fallout на стриминговой платформе Luna без дополнительной платы.

На платформу добавлены Fallout 3 и Fallout: New Vegas , разработанная Obsidian, и обе они поставляются со всеми сопутствующими DLC. New Vegas особенно стоит пройти, если вы еще не пробовали.

Премьера сериала по Fallout состоялась сегодня, 11 апреля, 2024 года с русскими субтитрами.