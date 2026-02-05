Финал второго сезона сериала раскрыл место действия нового сезона - оно появлялось в Fallout Tactics и Van Buren

Второй сезон телесериала Fallout подошёл к концу, оставив большой намёк на то, где будет происходить действие третьего сезона.

Сериал заканчивается тем, что гуль Купер Говард (в исполнении Уолтона Гоггинса) проникает в секретное Убежище для менеджмента Волт-Тек чтобы встретиться со своей семьёй, которую он не видел около 200 лет, но криокапсулы, где они должны были находиться, оказываются пусты. Мистер Хаус (Джастин Теру) даёт несколько достаточно едких комментариев о том, что герой всё время бегал за иллюзиями, но найденная открытка от Барб (жены Купера) указывает на то, что его семья жива и сейчас находится в Колорадо. Купер разрывает все связи с Хаусом и направляется в Колорадо, несмотря на то, что Хаус считает что Анклав всё ещё представляет угрозу.

Интересно то, что штат Колорадо не просто упоминался, но и появлялся в играх серии Fallout ранее - именно в Колорадо, в горе Шайенн располагалось Убежище 0 из Fallout Tactics: Brotherhood Of Steel. Согласно сюжету игры Убежище 0 было самым главным Убежищем Волт-Тек, в котором проживала довоенная элита, а управлением системы жизнеобеспечения занимался Калькулятор - суперкомпьютер, работающий на основе группы соединённых человеческих мозгов. К сожалению, из-за довоенного распила бюджета система ИИ не была откалибрована должным образом, что привело к тому, что при попытке супермутантов вторгнуться в Убежище 0 Калькулятор запустил протоколы подавления угрозы - которые с его точки зрения являлись вообще всеми биологическими формами жизни за пределами Убежища. В финале Fallout Tactics Братство Стали победило в войне и взяло контроль над Убежищем.

Убежище 0 на официальной иллюстрации для коллаба Fallout и Magic: The Gathering в 2023 году

Колорадо также фигурировал в Van Buren, отменённом Fallout 3 от Black Isle, и там всё отличался от того, что игроки видели в Fallout Tactics. Согласно событиям игры в горе Шайенн был расположен так называемый Купол Болдера - довоенный исследовательский центр, защищённый от ядерных атак со стороны Китая специальным куполом. Несмотря на то, что территория Скалистых гор превратилась в опасное место, окутанное ядовитым радиоактивным облаком, где бродят дикие светящиеся гули и рейдеры из банды Шакалов, Болдер не пострадал. Виктор Преспер, учёный из НКР и главный антагонист игры устроил в Болдере исследовательский центр. План Преспера был в том, чтобы заразить людей Новой Чумой, использовать довоенный спутник (который был призван уничтожить очаги распространения чумы) и при его помощи сбросить из космоса ядерные ракеты на заражённые чумой города, пересидев взрыв в Куполе Болдера, а после заселить Пустошь людьми, которых он считал достойными выживания.

Купол Болдера на концепт-арте Fallout:

Сериал Fallout, похоже, предлагает новый вариант - согласно нему в Скалистых горах находится секретная база Анклава, в которой проводятся секретные эксперименты. И, что особо интересно, во втором эпизоде второго сезона имеется карта, на которой можно разглядеть кусок Колорадо. Хотя карта взята практически 1 в 1 с фанатской за авторством Plkp1830, обозначение Убежище 0 оказалось удалено с неё, что намекает на то, что сюжет с Убежищем 0 не будет играть сюжетной роли в третьем сезоне. При этом в концовке первого сезона на карте Убежищ Волт-Тек присутствует обозначение Убежища, географически совпадающее с Убежищем 0.

Исследовательский комплекс Волт-Тек в финале 2 сезона сериала Fallout

Крайне маловероятно что фанатов ждёт возвращение Калькулятора или среднезападного Братства Стали из Fallout Tactics - хотя существование фракции и подтверждено каноном (присутствуют упоминания в Fallout 3 и Fallout 4), шанс пересечения с сюжетом Fallout Tactics очень мал. Максимум на что могут рассчитывать фанаты - парочка отсылок и заимствование идей с переработками как из Van Buren (из которого создатели взяли уничтожение Шэйди Сэндс), так и из Fallout: Tactics. Кто знает, может быть третий сезон возьмёт идею с ядерным спутником, который сбрасывает бомбы на пустоши?

Что интересно, тизер Колорадо как место события третьего сезона Fallout состоялся ещё до выхода первого сезона - перед показом первого трейлера Amazon провела специальную трансляцию, в которой некий представитель Волт-Тек рекламирует Убежище зрителям, говоря о нём следующее: Жизнь в Убежищах Волт-Тек - это воплощение мечты, и это единственный путь к безопасности, если только вы не президент Соединенных Штатов или кто-то в этом роде, и у вас нет горы в Колорадо, под которую можно спуститься и управлять событиями в мире. Не многие из нас такие, есть только один из них... и его многочисленные советники. Я уверен, что с ними все будет в порядке, но с вами - нет! С вами все будет не в порядке.

Трансляция Amazon перед выходом первого трейлера сериала Fallout

7 эпизод сериала показал президента США вживую, который, как известно, был частью Анклава, а под его "советниками" вполне может подразумеваться Анклав. В любом случае однозначно можно сказать, что в третьем сезоне зрители столкнутся с Анклавом напрямую - финал сезона прямо об этом говорит.

В любом случае третий сезон обещает быть очень интересным как с сюжетной, так и с лорной точки зрения.