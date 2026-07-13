False Echo превращает работу радиста в психологический триллер - авторы вдохновились Papers, Please

Студия Retromagine анонсировала False Echo — атмосферный сюжетный триллер в духе Papers, Please. События игры разворачиваются на секретной подлодке «Обскура» в альтернативной версии Второй мировой войны.

Игроку предстоит принимать и расшифровывать сообщения, настраивать оборудование и решать, каким данным можно доверять, а какие следует отклонить согласно постоянно меняющимся приказам. По мере прохождения решения будут влиять не только на ход истории, но и на отношения с экипажем, где постепенно нарастает атмосфера недоверия.

False Echo предложит разветвлённый сюжет, несколько концовок и русские субтитры. Даты выхода пока нет, однако игру уже можно добавить в список желаемого Steam.