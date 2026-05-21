Анонсирован плейтест динамичного soulslike-экшена False Hero от соло-разработчика

Разработчик под псевдонимом Torchlight Games совместно с издателем Ytopia представили трейлер геймплея и объявили о проведении тестирования своего нового проекта под названием False Hero. Это динамичное приключение в жанре soulslike, выход которого запланирован на 2026 год. Пользователи цифрового магазина Steam уже могут подать заявку на участие в открытом плейтесте.

Проект создается силами всего 1 разработчика на протяжении 6 лет. Создатель игры подчеркивает, что все элементы, включая код, графику и музыкальное сопровождение, были выполнены им вручную без привлечения систем искусственного интеллекта. Ранее в 2019 году автор выпустил проект Skyrift, после чего сразу приступил к работе над своей текущей игрой.

Сюжетная линия False Hero рассказывает об оболочке некогда прилежного ученого, которая находит легендарную маску в горном королевстве Мудрости. Мир находится под угрозой распространения Смерти, и главному герою предстоит решить его судьбу. Игроки смогут либо защитить богов Жизни, либо примкнуть к силам Смерти и стать ее апостолом.

Главной геймплейной особенностью экшена является механика копирования вражеских умений. С помощью маски герой может похищать боевые навыки у побежденных противников и объединять их в комбинации. Одновременно можно использовать до 4 различных способностей, что позволяет гибко менять боевой стиль во время сражений. В отличие от многих представителей жанра, в False Hero акцент смещен со сбора снаряжения и гринда на освоение боевой системы и изучение повадок врагов. Игрокам предстоит исследовать обширные локации, включая болота, руины и древние города, а также сражаться со сложными боссами, среди которых будут механические монстры и драконы.

Проект уже привлек внимание сообщества поклонников жанра. В частности, геймплейные механики положительно оценил популярный блогер Iron Pineapple, который отметил глубокое понимание автором основ жанра soulslike и интересную реализацию системы комбинирования украденных способностей. Игра будет поддерживать 14 языков, включая текстовый перевод на русский язык.