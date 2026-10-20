Вирусный симулятор волчьей семьи Family Time обзавелся бесплатной демкой - у игры уже почти миллион вишлистов

Разработчик-одиночка под псевдонимом sgthale выпустил бесплатную демоверсию своего проекта Family Time. Необычный симулятор выживания, рассказывающий о человеке, ставшем главой целой семьи волчиц в дикой природе, ранее приобрел вирусную популярность. Ролик игры собрал более 10 миллионов просмотров в социальных сетях, а количество добавлений игры в список желаемого в Steam уже превысило 700 тысяч пользователей, стремительно приближаясь к миллиону.

Геймплей игры сосредоточен на классическом выживании и обеспечении домашнего уюта. Протагонисту необходимо добывать воду, охотиться ради пропитания растущих дочерей, строить хижину и изготавливать мебель. Дети также принимают участие в развитии лагеря, помогая собирать хворост, камни и растительные волокна. Главной деталью, привлекшей внимание сообщества, стал глубокий фокус на взаимодействии с потомством. Вигре реализованы механики поглаживания по голове, игр и подбрасывания детей на руках, что напрямую влияет на их настроение.

Изначально тестовая сборка предназначалась исключительно для платных спонсоров разработчика на платформе Patreon, однако автор решил опубликовать базовую версию бесплатно для всех желающих. Доступное демо содержит обучающий пролог, стартовые рецепты крафта и основные семейные активности. В последних отчетах автор также подтвердил появление механики лесозаготовки, водяных лесопилок и полноценной системы сохранений.

Полноценный релиз Family Time запланирован на начало 2027 года для ПК в Steam.