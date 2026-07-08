Анонсирована уютная головоломка Fangtopia для ПК, PlayStation 5 и Nintendo Switch 2

Разработчики официально представили свой новый проект и опубликовали анонсирующий трейлер, приуроченный к скорому выходу игры на домашних и портативных консолях. Проект предлагает расслабляющий игровой процесс, полностью построенный на механиках составления ландшафта из доступного набора плиток. Основной упор сделан на создание спокойной, комфортной и полностью лишенной тревог атмосферы, где нет места классическим пугающим элементам традиционных хорроров.

Согласно официальному описанию, ключевой задачей станет пошаговое проектирование и сборка идеального королевства, наполненного тыквенными полями. Постепенно расширяя доступные территории, можно создавать разнообразные природные зоны, включая мрачные туманные горы, холодные пещеры, густые леса и поля. Конечной целью строительства является возведение очаровательных поселений, где смогут поселиться различные дружелюбные монстры.

Помимо обустройства пустующих земель, игровой процесс включает в себя привлечение в отстроенный город различных харизматичных сказочных обитателей. По мере развития поселений на улицах начнут появляться забавные и милые местные жители, с которыми чудовища смогут сосуществовать вместе. При этом визуальное исполнение и общая стилистика выполнены в подчеркнуто мягких тонах, чтобы обеспечить пользователям медитативный отдых.

Официальный релиз проекта запланирован на грядущий осенний сезон праздников. Игра выйдет на персональных компьютерах, а также для консолей PlayStation 5 и Nintendo Switch 2. В настоящий момент авторы также активно проводят сбор заявок для участия в закрытом альфа-тестировании в цифровом магазине Steam, которое продлится до четырнадцатого июля.