ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Fantasian 02.04.2021
Адвенчура, Ролевая, Пошаговая
5.2 18 оценок

Fantasian от создателя серии Final Fantasy может скоро выйти на других платформах

butcher69
Новости

Последняя игра создателя серии Final Fantasy Хиронобу Сакагути, Fantasian, может выйти на других платформах уже совсем скоро, если верить слухам, циркулирующим в сети.

Ранее сегодня известная утечка Midori сообщила, что бывший эксклюзив Apple Arcade скоро будет анонсирован для нескольких платформ, не сказав при этом, какая именно игра выйдет. Пользователь X/Twitter Генки упомянул Fantasian Хиронобу Сакагучи, и ответ Midori указывает именно на эту JRPG.

Выход последней JRPG от создателя серии Final Fantasy на других платформах был бы очень желанным, но не удивительным. В прошлом году на фестивале аниме и игр MAGIC 2023 Хиронобу Сакагути упомянул, что знает о спросе на PC-версию игры и сиквел и что он открыт для обоих вариантов.

Прежде чем выпустить Fantasian, команда разработчиков под руководством создателя серии Final Fantasy выпустила множество других JRPG, в том числе Lost Odyssey и Blue Dragon, вышедшие на Xbox 360 несколько лет назад. Учитывая слухи о том, что Xbox Showcase на следующей неделе будет интересна поклонникам JRPG эпохи Xbox 360, а Fantasian выйдет на других платформах, похоже, что Mistwalker может вернуться в центр внимания любителей JRPG уже совсем скоро.

Fantasian уже доступна в сервисе Apple Arcade.

1
1
Комментарии: 1
Ваш комментарий
Alex40001

20 отзывов на метакритеке 20 в аппсторе 4.3 и 80% купили отзывы потому что так никто не брал...

"ща выпущу финалфентези для mac ов и ios и буду бабло лопатой грести"

0