Square Enix и Mistwalker представли релизный трейлер японской ролевой игры FANTASIAN Neo Dimension

Square Enix и Mistwalker выпустили релизный трейлер японской ролевой игры FANTASIAN Neo Dimension. Это проект от легендарного Хиронобу Сакагути, создателя Final Fantasy, и культового композитора Нобуо Уэмацу, обещающий захватывающее межпространственное приключение.

Сюжет игры разворачивается в мире, страдающем от механической инфекции — мехтерии. Эта загадочная болезнь лишает людей эмоций и жизней, угрожая уничтожить все человечество. Главный герой Лео просыпается в незнакомом месте с единственным воспоминанием, оставшимся от прошлого, и обнаруживает устройство искривления, позволяющее путешествовать между мирами.

Игрокам предстоит исследовать миры людей, машин и невидимых измерений, каждый из которых полон тайн. Задача Лео — восстановить свои воспоминания и спасти мир, сталкиваясь с угрозой мехтерии и раскрывая загадки, окружающие её происхождение.

Релиз игры состоится 5 декабря на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Nintendo Switch и PC через Steam.