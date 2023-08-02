Японская ролевая игра Fantasian от создателя Final Fantasy Хиронобу Сакагути замечена в базе данных Steam ©

Fantasian, игра для Apple Arcade, написанная и спродюсированная создателем Final Fantasy Хиронобу Сакагучи, похоже, появится в Steam.

Как заметил пользователь Twitter Knoebel, в базе данных Steam появилось страница игры. Если предположить, что листинг легитимен, то это означает окончание периода эксклюзивности игры на Apple Arcade.

Первая часть Fantasian вышла на Apple Arcade 2 апреля 2021 года, что позволяет предположить, что срок эксклюзивности игры составил два года.

В Fantasian, разработанной студией Mistwalker, создатель Final Fantasy впервые с момента выхода Lost Odyssey на Xbox 360 в 2007 году возвращается к традиционному пошаговому ролевому геймплею.

Игра также включает новый саундтрек от легендарного композитора Final Fantasy Нобуо Уемацу.

Однако самой уникальной особенностью игры является ее художественный стиль - все окружение игры представляет собой реальные диорамы, созданные японскими художниками, работавшими над фильмами "токусацу" (со спецэффектами), такими как "Годзилла", "Атака на Титана" и "Ультрамен".

Затем эти диорамы были отсканированы и превращены в игровое окружение, в результате чего получились реалистичные фоны.