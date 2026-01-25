ЧАТ ИГРЫ
Fantasista Asuka TBA
Инди, Другой симулятор, Футбол, Аниме
6.3 3 оценки

В Steam выйдет Fantasista Asuka - симулятор тренера женской футбольной команды, в котором у девушек рвется одежда

2BLaraSex 2BLaraSex

Студия Qureate, издатель и разработчик известной серии Bunny Garden, объявила дату выхода своей новой игры - Fantasista Asuka. Проект, описанный как "футбольный симулятор в реальном времени", выйдет 12 февраля в Steam и на Nintendo Switch.

Игрокам предстоит взять на себя роль Дайсуке Аодзоры, амбициозного тренера, мечтающего создать мировую профессиональную футбольную команду. Его судьба меняется после встречи с Аской Тэммой, игроком самой слабой женской команды "Золотые мячи". Аодзора решает раскрыть скрытый потенциал команды и вывести ее на вершину.

Геймплей строится на выполнении простых команд в реальном времени. Действия, такие как удар, дриблинг и перехват, требуют очков действия под названием "Вибрации", запас которых у каждой девушки ограничен. Для победы необходимо тщательно управлять состоянием команды и производить замены, чтобы игроки не устали и не потеряли эффективность из-за нехватки ресурса.

Как и в других проектах Qureate, в Fantasista Asuka присутствует откровенный контент. Помимо стандартных действий, некоторые футболистки обладают особыми приемами, которые расходуют большое количество "Вибраций". При этом форма девушки разрывается в клочья, после чего футболистка вынуждена временно покинуть поле для переодевания, поэтому такие приемы требуют взвешенного решения от тренера. Кроме того, в игре после окончания матча игроки обеих команд раздеваются и обмениваются униформой в знак уважения.

Fantasista Asuka обещает стать одним из самых необычных спортивных симуляторов этого года, сочетая динамичный футбольный геймплей с фирменным фансервисным стилем Qureate.

31
14
Комментарии:  14
Costollom

Лучше, чем ФуКал 26.

10
MNM 777
9
Real Slim Shady

Это нам надо

8
Gords

Если бы женский футбол был таким, он был бы гораздо популярнее.

8
Властелин Сосцов

ага в нижнем белье и под дождем устраивая драки

3
TerryTrix

В ТАКОЕ МЫ ИГРАЕМ!!! КАКИЕ К ЧЕРТУ FC, EFOOTBALL, INAZUMA ELEVEN И ПРОЧЕЕ?! ВОТ ЧТО НАМ НАДО!!!

4
SOLUS5678

Однозначно зачёт!.

4
ДаДжи

ответственная сборная рвет жопы на тренеровке,а не одежду

3
Green_EHO

По описанию, очень напоминает старый добрый Captain Tsubasa)

3
TerryTrix

Только круче!)

2
Ellie Williams
3
SexualHarassmentPanda

Название команды норм )

2
