В Steam выйдет Fantasista Asuka - симулятор тренера женской футбольной команды, в котором у девушек рвется одежда

Студия Qureate, издатель и разработчик известной серии Bunny Garden, объявила дату выхода своей новой игры - Fantasista Asuka. Проект, описанный как "футбольный симулятор в реальном времени", выйдет 12 февраля в Steam и на Nintendo Switch.

Игрокам предстоит взять на себя роль Дайсуке Аодзоры, амбициозного тренера, мечтающего создать мировую профессиональную футбольную команду. Его судьба меняется после встречи с Аской Тэммой, игроком самой слабой женской команды "Золотые мячи". Аодзора решает раскрыть скрытый потенциал команды и вывести ее на вершину.

Геймплей строится на выполнении простых команд в реальном времени. Действия, такие как удар, дриблинг и перехват, требуют очков действия под названием "Вибрации", запас которых у каждой девушки ограничен. Для победы необходимо тщательно управлять состоянием команды и производить замены, чтобы игроки не устали и не потеряли эффективность из-за нехватки ресурса.

Как и в других проектах Qureate, в Fantasista Asuka присутствует откровенный контент. Помимо стандартных действий, некоторые футболистки обладают особыми приемами, которые расходуют большое количество "Вибраций". При этом форма девушки разрывается в клочья, после чего футболистка вынуждена временно покинуть поле для переодевания, поэтому такие приемы требуют взвешенного решения от тренера. Кроме того, в игре после окончания матча игроки обеих команд раздеваются и обмениваются униформой в знак уважения.

Fantasista Asuka обещает стать одним из самых необычных спортивных симуляторов этого года, сочетая динамичный футбольный геймплей с фирменным фансервисным стилем Qureate.