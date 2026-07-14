Анонсирован симулятор кузнеца Fantasy Blacksmith Simulator с кооперативом и созданием ювелирных изделий

Состоялся официальный анонс новой уютной игры в жанре симулятора ремесленника, действие которой разворачивается в сказочном средневековом сеттинге. Разработчики опубликовали дебютный трейлер, который знакомит зрителей с завязкой сюжета, базовыми механиками игрового процесса и визуальным стилем новинки. По сюжету главный герой получает в наследство старую заброшенную кузницу, которую ему предстоит восстановить, очистить от мусора и модернизировать, чтобы вернуть мастерской былую славу.

Игровой процесс предложит пользователям полноценный расслабляющий опыт ручного создания разнообразного снаряжения. Игрокам предстоит самостоятельно собирать качественные материалы по округе, ковать магическое оружие и прочную броню, а также накладывать мощные чары на экипировку. Разработчики подчеркнули, что ремесло не ограничится стандартными мечами: в игре можно будет освоить создание боевых луков и тонкое производство ювелирных украшений для последующей продажи и получения прибыли.

Улучшение и обустройство мастерской напрямую повлияет на привлечение новых клиентов, среди которых будут встречаться загадочные фигуры и волшебные существа. Заниматься развитием бизнеса и ковкой предметов можно будет как в одиночку, так и в компании друзей благодаря полноценной поддержке совместного кооперативного режима. Проект уже обзавелся официальной страницей в цифровом магазине Steam, где все желающие прямо сейчас могут подать заявку на участие в будущем тестировании или добавить игру в список желаемого.