Fantasy Boy - красочный 2D-платформер с рисованной графикой выйдет на все платформы

Студия Serafini Productions анонсировала Fantasy Boy — красочный двухмерный платформер, вдохновлённый классическими приключенческими играми. Игрокам предстоит отправиться в сказочное королевство вместе с юным героем по имени Бой, сразиться с многочисленными противниками и раскрыть секреты фэнтезийного мира. Помимо PlayStation 5, игра также заявлена для PC и Xbox.

Главная особенность проекта — нарисованные вручную графика и анимация, благодаря которым приключение напоминает ожившую сказочную иллюстрацию. Бою предстоит преодолевать опасные участки, сталкиваться с разнообразными врагами и находить неожиданные сюрпризы по пути. Его цель — одолеть зло, угрожающее королевству, и спасти похищенную принцессу.

Fantasy Boy можно будет пройти как в одиночку, так и вместе с другом в кооперативном режиме. Совместное прохождение позволит разделить приключения и сражения, хотя подробности кооператива разработчики пока раскрыли лишь в общих чертах.

Точная дата выхода пока не объявлена. Игра уже появилась в каталогах Steam и PlayStation Store, где её можно добавить в список желаемого.