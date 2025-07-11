Издательство Slitherine празднует 25 лет и дарит две стратегические игры в Steam

Издатель стратегических игр Slitherine отмечает своё 25-летие громкой акцией в Steam. Помимо щедрых скидок на весь каталог, компания решила раздать бесплатно сразу две тактические игры — Fantasy General II и Field of Glory II: Medieval. Предложение ограничено, и получить проекты можно до 17 июля, но лучше не откладывать — мало ли что.

Тактическая фэнтези-стратегия, вышедшая в 2019 году, и до сих пор стоит около $50 — но сейчас можно забрать её даром.

Игроков ждёт пошаговая система боёв, прокачка отрядов и эпическая сюжетная кампания, в которой нужно спасти фэнтезийный мир от гибели. Игра получила массу положительных отзывов и до сих пор уверенно держится на плаву среди поклонников жанра.

Ещё один подарок — Field of Glory II: Medieval, тактическая игра 2021 года от геймдизайнера Ричарда Бодли Скотта. Действие разворачивается в период с 1040 по 1270 годы — эпоху рыцарей, арбалетов и массовых сражений.

Проект вдохновлён классическими настольными играми и предлагает глубокий тактический геймплей, идеально подходящий для фанатов исторических баталий. Все DLC продаются со скидкой 50%, а сама игра, как и её «сестра по акции», имеет «очень положительные» отзывы в Steam.

Это отличная возможность пополнить свою коллекцию интеллектуальными стратегиями и познакомиться с работами одного из главных игроков на рынке военных тактик.