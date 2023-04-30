Разработчики ролевого экшена в открытом мире Fantasy Kingdoms: Krebelon делятся свежими подробностями о судьбе проекта ©

Уже как 3 месяца не было действительно крупных и серьёзных новостей по фэнтезийной вселенной Fantasy Kingdoms. Создатели решили нарушить длинную паузу и объяснить, как же обстоят дела с ролевой игрой в открытом мире Fantasy Kingdoms: Krebelon. Информация была взята из официальной группы разработчиков Fantasy Kingdoms: Tower. Посмотрев ролик, вы поймёте, какие же перемены произошли с проектом за первый квартал 2023 года.

Итак, что же за выводы напрашиваются? Во-первых, даже несмотря на встретившиеся трудности по ходу создания, разработчики никуда не собираются уходить, и будут работать над развитием игровой вселенной "Фэнтезийных Королевств". Во-вторых, благодаря отходу от концепции "огромного открытого мира", которая бы наверняка вышла далеко не в идеальном виде (учитывая нулевой опыт команды), будущие цели видятся более реалистичными. Сначала творческий коллектив сделает ролевую изометрическую игру в мрачной подземной тюрьме Fantasy Kingdoms: Tower, а уже потом, как наберётся опыта и денежных средств, сможет представить на суд общественности качественную игру в открытом мире. Как говорится, "Москва не сразу строилась"! Ну, а в-третьих, так ли много вы знаете команд, которые собираются создать целую игровую вселенную, наполненную проработанным лором и любопытным сюжетом?

Определённо, стоит ждать самых первых результатов от коллектива и уже потом судить по поступкам. Пожелаем же удачи разработчикам в их нелёгком труде!