FANTASY LIFE i получит платное DLC The Celestial Express с новыми рангами, ездой и крылатыми напарниками

LEVEL-5 анонсировала платное дополнение The Celestial Express для FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time. Дата выхода DLC пока не объявлена, однако разработчики уже раскрыли основные нововведения, которые заметно расширят возможности игры.

Главным дополнением станут два новых ранга жизни — «Бог-стажёр» и «Бог». Игрокам предстоит пройти новые испытания, чтобы постепенно добраться до высшего ранга. Вместе с ними появится и новый уровень награды — «Корона Бога», которая превзойдёт существующую «Золотую корону».

Серьёзные изменения затронут систему крафта. Один и тот же рецепт теперь позволит создавать предметы с разным внешним видом, а некоторые вещи, изготовленные по рецептам ранга «Бог», смогут обладать специальными навыками «Бога». Таким образом, игроки смогут экспериментировать не только с характеристиками экипировки, но и с её внешностью, подбирая наиболее подходящие комбинации.

DLC также добавит новое снаряжение, основанное на внешности напарников, и аксессуары «Крылатый напарник». Они будут летать рядом с героем во время приключений. Ещё одним нововведением станет специальный Ездовой Зверь, внешний вид и характеристики которого можно менять с помощью деталей, созданных ремесленниками ранга «Бог». При этом сражаться можно будет прямо верхом на нём.

Исследовать мир станет интереснее благодаря новым монстрам и предметам для сбора. Кроме того, дополнение расширит возможности обустройства жилья: появятся новые комплекты мебели и дизайны домов.

Таким образом, The Celestial Express ориентировано не только на продолжение приключений, но и на расширение привычных систем FANTASY LIFE i. Новые ранги, гибкий крафт, ездовой зверь и дополнительные способы персонализации должны дать опытным игрокам больше целей после прохождения основной игры. Дата выхода платного DLC будет объявлена позднее.