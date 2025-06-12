Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time - миллион копий за месяц и успех на Switch 2

Ролевая игра Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time от студии Level-5 продолжает уверенно набирать популярность. Менее чем за месяц после релиза — с 21 мая — игра преодолела отметку в миллион проданных копий по всему миру. Об этом сообщил генеральный директор компании Акихиро Хино в официальном посте на платформе X, поблагодарив фанатов за поддержку.

Особенно впечатляющей выглядит динамика: еще 2 июня, до выхода на Nintendo Switch 2, было продано 800 000 копий, а за последующие 10 дней игра прибавила еще 200 000, превзойдя собственные прогнозы Level-5. Успеху поспособствовал запуск на Switch 2 — уже в первые сутки проект попал в топ-10 самых скачиваемых игр цифрового магазина новой консоли.

Fantasy Life i сочетает элементы симулятора жизни и JRPG, позволяя игрокам исследовать остров, путешествовать во времени и выбирать одно из множества «жизней» — от мага до повара. Несмотря на скромную маркетинговую кампанию, игра получила положительные отзывы в Steam и активно обсуждается в сообществе Switch-игроков.

Level-5 не собирается останавливаться: уже анонсированы бесплатные обновления и DLC, которые помогут поддерживать интерес к проекту и обеспечить ему долгосрочную популярность.