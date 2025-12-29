FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time покорила игроков и разошлась тиражом свыше 1,5 млн копий

RPG о неспешной жизни FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time продолжает уверенно набирать обороты. Издатель LEVEL-5 и студия LEVEL-5 Osaka сообщили, что суммарные продажи игры превысили 1,5 миллиона копий всего за семь месяцев после релиза — впечатляющий результат для уютного приключения без гонки за экшеном.

Игра вышла 21 мая на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Nintendo Switch и PC, а 5 июня добралась и до Switch 2. Уже за первые два дня было продано 500 тысяч копий, а миллионный рубеж проект преодолел менее чем за месяц. Рост продолжился и осенью, закрепив успех серии.

Дополнительный импульс популярности дало крупное бесплатное обновление The Sinister Broker Bazario’s Schemes, выпущенное 24 декабря. Оно добавило рогалик-режим, где каждый забег приносит уникальные награды, переносимые в основную игру.

FANTASY LIFE i предлагает начать новую жизнь на разрушенном острове, путешествовать между прошлым и настоящим, осваивать различные профессии, строить город и встречать знакомых персонажей серии. Судя по продажам, эта «медленная» формула пришлась игрокам как нельзя кстати.