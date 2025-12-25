Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time получила крупное бесплатное обновление с новой зоной

Сегодня, 24 декабря, Level-5 выпустила долгожданное большое бесплатное обновление для Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time на PS4, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Switch 2 и ПК. DLC под названием The Sinister Broker Bazario's Schemes добавляет обширный контент и новую область для исследования — Snoozaland, а также открывает свежие возможности для всех владельцев игры.

Snoozaland представляет собой сказочное королевство, где исследование открытого мира сочетается с механикой roguelike. Каждый заход предлагает новые награды и испытания, повышая реиграбельность. Игроки смогут собирать эксклюзивные предметы, уникальное снаряжение и новых ездовых животных, которых нельзя найти в основной игре, но которые доступны и там.

Обновление дает новый импульс проекту, разработанному командой, стоящей за Professor Layton и Inazuma Eleven, и делает FANTASY LIFE i еще более привлекательной для фанатов приключенческих RPG с элементами исследования. С этого дня скачать The Sinister Broker Bazario's Schemes можно совершенно бесплатно.

Level-5 отмечает, что обновление станет отличным рождественским подарком для игроков, предлагая свежий контент, разнообразные испытания и уникальные награды, которые продлят удовольствие от исследования волшебного мира FANTASY LIFE i.